Один из ключевых: в ЦПД объяснили важность атакованного Ильского НПЗ

В ночь на 17 февраля беспилотные летательные аппараты атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае. На месте мгновенно вспыхнул масштабный пожар.

Этот объект является важным для врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко.

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Чем важен Ильский НПЗ для россиян

Дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод который является одним из ключевых НПЗ, расположен на юге России. Коваленко рассказал, что его мощность составляет около 6,6 миллиона тонн нефти в год.

По его словам, вышеупомянутый завод специализируется на производстве топлива, мазута, битума, газойля и других нефтепродуктов. Согласно обнародованной информации, объект привлечен в помощь оккупантам.

Его значение для армии России заключается в обеспечении топливом военной техники, особенно в южном регионе и на временно оккупированных территориях Украины,

– говорится в сообщении.

Также лейтенант добавил, что дроны вывели из строя нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская". Она является крупнейшей в Каспийском трубопроводном консорциуме, который обеспечивает основной экспорт нефти из Казахстана.

Напомним, из станицы Северской, около полуночи по киевскому времени в небе было слышна серия громких взрывов. Впоследствии губернатор Краснодарского края пожаловался на массированную атаку дронов по территории региона.