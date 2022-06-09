Им безразлично на Украину – Дуда о немецком бизнесе, который работает с россиянами

Польский президент Анджей Дуда критически высказался в адрес немецкого бизнеса, который, несмотря на войну в Украине, работает с Россией. Дуда заявил, что часть немецкого бизнеса безразлична, что происходит в Украине и Польше.

Дуда предположил, что германская экономика не верит в угрозу со стороны России

Президент Польши отметил, что некоторый немецкий бизнес, несмотря на российскую агрессию, хочет вести торговлю с Россией и покупать дешевый газ и нефть.

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Извините, возможно, некоторые люди в Германии обидятся: части немецкого бизнеса безразлично, что происходит с Украиной, что происходит с Польшей. Говорят, мы хотим делать бизнес, зарабатывать деньги. Вы можете вести бизнес в Россию, мы хотим продавать свою продукцию. Мы хотим покупать дешевый газ и импортировать нефть,

– сказал Дуда.

Он отметил угрозы, которые создает Россия и предположил, что немецкая экономика, вероятно, не верит, что российская армия может снова "отпраздновать великую победу в Берлине", оккупировав часть Германии.

"Мы в Польше знаем, что это возможно. И потому для нас нет бизнеса как раньше. И потому мы призываем мир и Европу, чтобы с Россией больше не было обычного бизнеса", – заявил польский лидер.

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Дуда отметил, что в Польше хорошо понимают ситуацию по угрозам со стороны России, поэтому о ведении бизнеса со страной-агрессоркой не может быть и речи.

О ведении бизнеса с Россией никто не говорит ни слова, поскольку нам снова может грозить, что российская армия снова будет здесь. То есть смерть, расстрел, отправка в Сибирь. Мы хорошо знаем, что значит потенциальное вторжение России. Поэтому мы не можем позволить этому зайти так далеко,

– сказал президент Польши.

Он добавил, что Польше нужно создать такую военную силу, чтобы иметь возможность защищаться в случае нападения.

Поддержка Германии в войне Украины с Россией

Немецкое правительство после вторжения России в Украину согласилось остановить строительство "Северного потока-2" и поддержало нефтяное и угольное эмбарго. Также Германия отказалась платить за российский газ в рублях.

Значительная часть немецких компаний приостановила работу в России или вышла из рынка государства-агрессорки. В то же время, исследовательская группа US-Eliteuni Йельского университета в мае информировала, что 38 немецких предприятий продолжают бизнес в России .

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, несмотря на критику, долго не покидал российскую компанию "Роснефть". Он отрекся от должности председателя совета директоров только в мае.

Военная поддержка Германии тоже вызывает вопросы. Берлин блокировал поставки в Украину танков и другого тяжелого вооружения, когда немецкие компании были готовы передать нужное оружие.

1 июня канцлер Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Но теперь стало известно, что поставки вооружения могут быть отложены вплоть до ноября – декабря .

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