Имеет право на самоубийство, – премьер Грузии цинично высказался о голодовке Саакашвили

В начале октября Михеил Саакашвили вернулся в Грузию, где его арестовали и упекли в тюрьму. Впоследствии политик объявил голодовку, в результате чего его состояние здоровья ухудшилось.

Прокомментировал отказ от еды третьего грузинского президента действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он ответил на вопрос журналиста о том, "каким может быть финал".

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Имеет право на самоубийство

Финал не знаю. Даже больше: по закону, человек имеет право на самоубийство. Если человек решит совершить суицид, то он имеет право это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность,

– сказал глава правительства.

"Хочу сказать, что мы делаем абсолютно все. По моему заданию создали дополнительную группу врачей, этот консилиум организован нами, несмотря на то, что ему, как заключенному, предоставили и будут предоставлять полноценное медицинское обслуживание", – продолжил Ираклий Гарибашвили.

Премьер также отметил, что дополнительно создали группу врачей, которые ежедневно наблюдают, – "создали полный комфорт, чтобы не оставалось вопросов".

Задержание Саакашвили: коротко

Утром 1 октября Михеил Саакашвили опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину и находится в Батуми.

Грузинская прокуратура сообщила, что третий президент прибыл в родную страну в ночь на 29 сентября. Политик спрятался в грузовике с молочной продукцией.

После заключения он объявил голодовку, а впоследствии, по словам оппозиции, его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.

Личный врач сказал, что Саакашвили необходимо лечить в медучреждении, а не в медицинской комнате в тюрьме. Из-за ухудшения здоровья ему сделали переливание крови в "полевых условиях".

Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.

Против Саакашвили в Грузии открыто 4 уголовных дела, по двум есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.