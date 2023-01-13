Имейте терпение и не поддерживайте российскую пропаганду, – воин Мадяр показал видео из Соледара

Командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным "Мадьяр" опубликовал обращение из Соледара. В городе идут тяжелые бои, но украинские защитники отбивают атаку оккупантов.

Мадяр призвал людей не распространять российскую пропаганду, мол, ВСУ отошли от Соледара.

Важно Россияне там есть, но город они не контролируют, – у Зеленского описали ситуацию в Соледаре

Ожесточенные бои в городе

Военный показал видео из города. Идут стрелковые и артиллерийские бои. В части Соледара украинским военным удалось оттеснить врага – он был вынужден отступить.

ВСУ стоит в эшелоновой крепкой стенке защиты, достаточными силами. Отряды ППК "Вагнера" постоянно штурмуют, но военный заметил, что защитникам плевать на планы врага. Украинские бойцы качественно выполняют свою работу.

Имейте терпение, а мы имеем честь делать свою работу,

– отметил Мадяр.

Он подчеркнул, что волна деморализации, которая сейчас распространяется, ничего хорошего не принесет. Он напомнил об официальных источниках информации, в частности, Генштабе.

Мадяр опубликовал видео из Соледара: