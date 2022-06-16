Имеют корыстную цель, – военный эксперт объяснил участие Молдовы и Грузии в "Рамштайне-3"
Антипутинская коалиция была усилена Молдовой и Грузией, которые присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн". Однако у них есть более "важные" цели, чем помощь Украине.
Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Александр Коваленко. Он подчеркнул, что сейчас у руководства стран Грузии и Молдовы действительно нет стремления помочь Украине.
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Корыстные цели правительств
Правительства этих государств стремятся использовать ситуацию в Украине, поскольку имеют корыстную цель. Во-первых, это ускорение их вступления в Европейский Союз. Во-вторых, ускорение вступления в Североатлантический альянс,
– заявил Коваленко.
Как он пояснил, сейчас правительства Молдовы и Грузии пытаются использовать Украину как площадку для ускорения развития своего геополитического статуса. По его мнению, это не более чем поиск корысти, а не реальная помощь нашему государству.
Молдова и Грузия не хотят помогать
"На самом деле, у правительства Грузии и Молдовы было достаточно возможностей, чтобы помочь Украине. В частности, как техникой, так и другим", - отметил Коваленко.
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К примеру, у Молдовы сейчас абсолютно идеальный географический статус логистического центра для поставки и транзита вооружения, техники и оборудования на территорию Украины. Однако она закрыла свои логистические пути – как железнодорожные, так и воздушные.
"Молдова закрыла их именно для транзита оборудования и вооружения для нашей страны из других государств. О какой помощи может говориться", - подчеркнул Коваленко.
Встреча в формате "Рамштайн-3": коротко
- Вчера, 15 июня, в Брюсселе началось заседание контактной группы по обороне Украины Рамштайн-3. На встрече собрались министры обороны более 55 стран, кроме того, среди них были представители Европейского Союза и Североатлантического Альянса.
- Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи "Рамштайн-3" сообщил, что США и партнеры сконцентрированы на удовлетворении потребностей Украины, критичных для ситуации на фронте. Он заявил, что сейчас нашим военным необходимо оружие с большой дальностью впечатления, реактивные системы залпового огня и гаубицы.
- Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, какую и сколько помощи получат Вооруженные Силы Украины в результате встречи в формате "Рамштайн-3". В частности, он назвал страны, которые выделят нам оружие.