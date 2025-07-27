Люцифер и Валькирия: известны самые странные имена, которыми украинцы называли детей в 2025 году

Минюст обнародовал статистику по самым распространенным и редко употребляемым именам в первом полугодии 2025 года по регионам. Чаще всего родители называли мальчиков – Александром и Марком, а девочек – Софией и Эмилией.

Так, в первом полугодии 2025 года мальчикам прежде всего давали такие имена, как Александр, Марк, Тимофей, Матвей, Максим, Артем, Богдан, Дамир, Богдан, Даниил, Дмитрий, Макар, передает 24 Канал со ссылкой на Минюст.

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Как называли детей в 2025 году?

Самыми популярными именами для девочек были: София, Эмилия, Ева, Милана, Соломия, Виктория, Полина, Анна, Мария, Вероника.

В частности, на Киевщине популярными женскими именами стали: Анастасия, Алиса, Ева, Николь, Мария, Милана, Полина, София, Соломия, а мужские: Дамир, Максим, Давид, Тимофей, Матвей, Макар, Марк, Артем, Богдан, Александр.

Наименее употребляемыми именами девочек на Киевщине стали Лукерия, Айсель, Теона, Лекса, Каталия, а мальчиков – Эван, Вогнедар, Иви, Элизар, Елисей, Даромир.

Среди необычных имен, которыми называли мальчиков в Украине с начала 2025-го, также есть античные, славянские и имена персонажей из сериалов:

Арей – Львовская и Ивано-Франковская области;

Эней – Ивано-Франковская, Полтавская, Сумская и Тернопольская области;

Аскольд – Ивано-Фраковщина и Тернопольщина;

Зореслав – Винницкая область и Киев;

Радомир – Донецкая, Ровенская, Полтавская и Черниговская области;

Карпо – Житомирская область;

Лаврин – Житомирская, Ивано-Франковская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая области и Киев;

Космос – Донецкая область;

Люцифер – Одесская область;

Оскар – Харьковская и Полтавская области.

Между тем девочек называли такими редкими именами, как