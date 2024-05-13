Разведчики определили список оккупантов, которые обстреливают Украину крылатыми ракетами

Украинская разведка обнародовала имена российских военных, которые осуществляют ракетные обстрелы. Ответственность за жертвы и разрушения возлагается на конкретных лиц.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило личности военных преступников из российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Эти лица ответственны за ракетные удары по гражданским объектам Украины.

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Обстрелы Украины: список виновников

22 гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия включает 121-й и 52-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки:

121 вбап базируется на аэродроме "Энгельс" и использует стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160;

52 вбап расположен на аэродроме "Шайковка" и оперирует дальними бомбардировщиками Ту-22М3.

Разведчики идентифицировали лиц, которые непосредственно занимаются планированием, организацией и выполнением обстрелов территории Украины с помощью крылатых ракет Х-22/Х-32 и Х-101/Х-555/Х-55.

Установлен личный состав дивизии, непосредственно причастен к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины. Собственно, крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55.

Обратите внимание! Полный список идентифицированных российских военных преступников доступен по ссылке

Украинская разведка напоминает, что каждое военное преступление, совершенное против нашего государства, не останется безнаказанным. За все преступления будет вынесено справедливое наказание.

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