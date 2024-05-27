Именно здесь грузят ворованное украинское зерно: в порту Азов был мощный пожар – яркие видео
27 мая 2024, 19:32Читати новину українською
В порту Азов в Ростове горел зерновой терминал. Россияне утверждают, что пожар уже потушили, однако он был достаточно сильным. 24 Канал собрал, что известно об этом.
Что известно о пожаре в порту в Ростове
Именно через этот терминал грузится большинство ворованного украинского зерна. Ждем версию о технической неисправности. То мост железнодорожный вдруг под атакой судна. То зерновой терминал. Просто совпадение в одном порту,
– посмеялся советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Пожар в порту Азов в Ростове: смотрите видео
Заметно, что над кораблями поднимаются клубы дыма.