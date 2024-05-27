Україна потроху встановлює, які кораблі крадуть наше зерно. Відомі й схеми, як це робиться.

Що відомо про пожежу в порту в Ростовській області

Саме через цей термінал вантажиться більшість краденого українського зерна. Чекаємо на версію про технічну несправність. То міст залізничний раптом під атакою судна. То зерновий термінал. Просто збіг в одному порту,

– покепкував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Пожежа в порту Азов у Ростові: дивіться відео

Помітно, що над кораблями підіймаються величезні клуби диму.

Росіяни твердять, що зайнялася транспортна стрічка, а саму пожежу вже загасили. Втім, про наслідки не повідомляють.

На одному з роликів чути, як називають охоплений пожежею об'єкт, – це Азовський портовий елеватор. Також помітно і назву об'єкту.

Горить Азовський портовий елеватор: дивіться відео

Українські користувачі вже зауважили, що це карма за спалене зерно в одеських портах.

Де розташований порт Азов, який горів: показуємо на карті

Порт Азов важливий для окупантів

Він є одним із найстаріших на півдні Росії. Це ворота у внутрішню водну транспортну систему, пафосно сказано в російському сегменті Вікіпедії.

Ця система проходить через Волго-Донський канал далі до Каспійського моря і через річку Волгу та систему північних річок, Волго-Балтійський та Біломорканал з'єднується з Балтійським та Білим морями.

"Це дуже зручний водний шлях до промислових центрів, які розташовані в європейській частині Росії, що зв'язує внутрішні водні шляхи Росії через Азовське море з Чорним та Середземним морями", – сказано там.