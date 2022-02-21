Имитация холодной войны, – журналист предположил, зачем Путину напряжение на границах Украины

Владимир Путин может пренебречь переговорами относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины в частности. В настоящее время цель Кремля – давить на Запад возможной войной.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политик и журналист Андрей Шкиль. По его словам, Путин демонстрирует то же, что хотят продемонстрировать войска России на границах Украины.

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"Для чего это (напряжение на границах Украины – 24 канал)? Это давление, имитация холодной войны", – сказал Андрей Шкиль.

Журналист отметил, что во время холодной войны между СССР и Западом последний наращивал вооружение для давления на экономику Советского Союза. Одной угрозе он предлагал другую.

Путин "переиначил" это все и пытается давлением войны с Украиной, а это война в Европе, давить на Запад, чтобы тот пошел на уступки. Андрей Шкиль Политик, журналист

Россия блефует, – Шкиль

Россия стремится, чтобы Запад снял с нее все санкции, позволил официально присоединить Крым, забрать у Украины право определять свою судьбу касательно вступления в НАТО, а также забрать войска и вооружение, что обеспечивают безопасность стран Альянса, которые граничат с ней. То есть сделать все, что сделать невозможно, сказал Андрей Шкиль.

США, по словам журналиста, выполняют роль сурового переговорщика и говорят: "Если будет война, вы пожалеете, что ее начали". В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон соглашается, что Россия "имеет право на претензии".

На фоне угрозы нападения России президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему удалось договориться о саммите Владимира Путина и Джо Байдена.

"Но реакция Макрона также продиктована тем, что они вместе с США понимают – война в планах России неизбежна. Этот блеф Россия должна хотя бы чем-нибудь подтвердить", – отметил Шкиль.

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