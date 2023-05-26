Не единственный, кто хочет уничтожить Украину, – политтехнолог объяснил имперские амбиции Путина

Владимир Путин не скрывает откровенной ненависти к Украине и украинцам. Он всеми способами хочет уничтожить все украинское, но ему совсем не удается. В России, похожих на Путина, должностных лиц еще много.

Россию раздражает, что Украина стала независимым государством и хочет жить без российского вмешательства. Об этом 24 Каналу политтехнолог Юрий Подорожний.

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"Не видят и не будут видеть Украину на карте"

На прошлой неделе в Хиросиме состоялся саммит "Большой семерки", где Владимир Зеленский демонстрировал мощную поддержку. Как словами, так и конкретными действиями. Западные партнеры четко продемонстрируют, что будут помогать Украине до победного конца.

В то же время российский диктатор Владимир Путин вместе с главой конституционного суда рассматривает карту 17 века, на которой вроде бы нет Украины. Похоже, в России так сильно хотят показать ну хоть какую-то микро-победу, что буквально берут их "с потолка".

Дело в том, что эта карта 17 века как раз имеет надпись "Украина, земля казаков". Я не знаю, что им подарить – мозги или очки, но, наверное, это не имеет значения. Для Путина история с Украиной какая-то болезненная,

– заметил Юрий Подорожний.

Шовинистская политика России традиционна и классическая уже не первое десятилетие. Путин не первый или последний президент, который "не видит Украину" на карте, на которой буквально написано название нашей страны.

"Это не первый и не последний российский правитель, который воюет с Украиной и пытается не территорию, а украинцев. За то, что мы говорим по-украински, потому что мы помним свою историю, потому что нам важна наша своя идентификация и государство. Это их раздражает больше всего", – подчеркнул политтехнолог.

Россия в разных своих исторических периодах пыталась стереть идентичность украинцев, стереть память о собственном народе, культуре и истории. Поэтому им удивительно, как народ Украины смог выбраться из имперского и советского ига и сейчас не желает вернуться туда же.

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Переход ВЦУ на новый календарь

Кроме того, в Православной церкви Украины приняли решение перейти на Новоюлианский календарь. То есть празднование некоторых важных христианских праздников переносится 13 дней. Среди них и Рождество.

Прокомментировать и высмеять это решение решил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Однако традиционно показал только собственную неосведомленность и оконфузился.

Его повергло в шок то, что Рождество можно праздновать 25 декабря. Я напомню Пескову, что 25 декабря – это традиционный во всем мире день празднования Рождества. Которое и в Российской Империи также праздновали до 1917 года. Когда безбожник Ленин перевел Российскую империю на новый календарь, тогда это празднование и перенесли на 7 января,

– объяснил Подорожный.

Собственно и потому, что украинцы должны воспринять этот переход ПЦУ на новый календарь как еще один шаг отделения от всего российского.

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