Росію дратує, що Україна стала незалежною державою та хоче жити без російського втручання. Про це 24 Каналу політтехнолог Юрій Подорожній.

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"Не бачать і не бачитимуть Україну на карті"

Минулого тижня у Хіросімі відбувся саміт "Великої сімки", де Володимиру Зеленському демонструвати потужну підтримку. Як словами, так і конкретними діями. Західні партнери чітко продемонструвати, що допомагатимуть Україні до переможного кінця.

В той самий час російський диктатор Владімір Путін разом із головою конституційного суду розглядає карту 17 століття, на якій начебто немає України. Схоже, в Росії так спрагло хочуть показати ну хоч якусь мікроперемогу, що буквально вигадують їх "зі стелі".

Річ у тім, що ця карта 17 століття, якраз має надпис "Україна, земля козаків". Я не знаю, що їм подарувати – чи мізки, чи окуляри, але, напевно, це немає ніякого значення. Для Путіна історія з Україною є якоюсь хворобливою,

– зауважив Юрій Подорожній.

Шовіністська політика Росії є традиційною та класичною вже не перше десятиліття. Путін є не першим чи останнім президентом, який "не бачить Україну" на карті, на якій буквально написана назва нашої країни.

"Це не перший і не останній російський правитель, який воює з Україною і намагається не територію, а українців. За те, що ми говоримо українською, тому що ми пам'ятаємо свою історію, тому що нам важлива наша своя ідентифікація та держава. Це їх дратує найбільше", – наголосив політтехнолог.

Росія у різних своїх історичних періодах намагалась стерти ідентичність українців, стерти пам'ять про власний народ, культуру та історію. Тому їм страшенно дивно, як народ України зміг вибратись з імперського та радянського ярма і зараз не бажає повернутися туди ж.

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Перехід ПЦУ на новий календар

Крім того, у Православній церкві України ухвалили рішення перейти на Новоюліанський календар. Тобто відзначання деяких важливих християнських свят переносяться 13 днів. Серед них і Різдво.

Прокоментувати та висміяти це рішення вирішив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков. Однак традиційно показав лише власну необізнаність та осоромився.

Його шокувало те, що Різдво можна святкувати 25 грудня. Я нагадаю Пєскову, що 25 грудня – це традиційний в усьому світі день святкування Різдва. Яке і в Російській Імперії так само святкували до 1917 року. Коли безбожник Ленін перевів Російську імперію на новий календар, тоді це святкування і перенесли на 7 січня,

– пояснив Подорожній.

Власне й тому, українці мають сприйняти цей перехід ПЦУ на новий календар як ще один крок відокремлення від всього російського.

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