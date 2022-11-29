Импорт электроэнергии из Румынии: эксперт оценил возможность и объяснил, как это поможет

Украина налаживает энергетические связи с Румынией, но это не импорт. Импорт – это когда есть контракт между поставщиком и получателем.

Об этом 24 канала рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Он также отметил – то, что мы видим сейчас – скорее тестирование межгосударственного пересечения, которое необходимо для того, чтобы убедиться, что импорт возможен.

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По словам Рябцева, к сожалению, мощность всех межгосударственных связей сейчас – недостаточна, чтобы поставлять в Украину более 5% электроэнергии от общего потребления.

"Но это можно менять и вот такие работы – способствуют увеличению такой доли", – говорит специалист.

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Геннадий Рябцев объясняет, что аварийные отключения возникают из-за того, что сейчас энергетики используют не постоянные маршруты и источники заживления, а временные на период восстановления.

К сожалению, этот процесс не быстрый, все из-за массированных ракетных обстрелов – их уже было 6. И, пожалуй, такое же количество еще ожидаем – именно по объектам энергетической инфраструктуры,

– констатирует Рябцев.

Как только удается все восстановить – объемы снабжения электроэнергией растут и потребители получают электроэнергию.

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