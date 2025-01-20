Ожидается рекордное количество гостей: какие ключевые события инаугурации Трампа

В Соединенных Штатах Америки сегодня, 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа. К этому насыщенному дню в Вашингтоне готовились не одну неделю.

Известно, что на свою инаугурацию избранный президент США чуть ли не впервые за 100 лет пригласил иностранных лидеров, потому что раньше были только дипломаты. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал корреспондент украинской службы "Голоса Америки" Андрей Борис.

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Сколько гостей будет на инаугурации

С самого утра избранный президент традиционно отбыл службу в церкви Святого Джона. Позже переехал в так называемый Блэк-Хаус, где временно будет жить, пока не перейдет в Белый дом.

Сейчас Трамп пьет чай с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, которые покидают офис. После этого примерно через два часа начинается инаугурация, то есть будет присяга и дальше он уже вступит в должность,

– отметил корреспондент украинской службы "Голоса Америки".

Всего на инаугурации ожидается рекордное количество гостей около 200 тысяч. К тому же кроме самого инаугурационного события в Капитолии, еще будет церемония в центре Capital One, где накануне президент произносил речь.

Снаружи слышим много сирен, приезжают не только лидеры, но и представители различных бизнес-организаций. Ожидается, что будет Марк Цукерберг, местный представитель, который возглавляет TikTok, немало представителей бизнес-кругов,

– отметил Борис.

К слову, в сети появляется видео, что в Капитолий не пустили экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого, потому что он не имел при себе документов. Перед правоохранителями он якобы удостоверял свою личность с помощью статьи о себе на Википедии.

Что известно об указах, которые подпишет Трамп

Накануне американская пресса сообщила, что в первый день своего президентства Трамп подпишет около 200 указов. По данным СМИ, Трамп планирует вернуть смертную казнь, официально признать только два пола – мужской и женский, переименовать Мексиканский залив в Американский.

Несмотря на подготовку указов, я хочу напомнить, что, например, некоторые указы Дональда Трампа во время первой его каденции оспаривались в судах, которые приостанавливали действие этих указов. То есть их могут готовить и подписать, но насколько они будут действенными – еще вопрос времени,

– добавил корреспондент украинской службы "Голоса Америки".

Отметим, ранее Дональд Трамп анонсировал проведение крупнейшей в истории США депортации мигрантов. Вероятно, операция начнется с Чикаго в штате Иллинойс.