Відомо, що на свою інавгурацію обраний президент США мало не вперше за 100 років запросив іноземних лідерів, тому що раніше були лише дипломати. Детальніше про це 24 Каналу розповів кореспондент української служби "Голосу Америки" Андрій Борис.

Важливо Трамп офіційно вступає на посаду: онлайн трансляція інавгурації 47-го президента США

Скільки гостей буде на інавгурації

З самого ранку обраний президент традиційно відбув службу у церкві Святого Джона. Пізніше переїхав у так званий Блек-Хаус, де тимчасово житиме поки не перейде до Білого дому.

Зараз Трамп п'є чай з президентом Джо Байденом та віцепрезиденткою Камалою Гарріс, які залишають офіс. Після цього приблизно за дві години починається інавгурація, тобто буде присяга й далі він вже вступить на посаду,

– зазначив кореспондент української служби "Голосу Америки".

Загалом на інавгурації очікується рекордна кількість гостей близько 200 тисяч. До того ж окрім самої інавгураційної події в Капітолії, ще буде церемонія у центрі Capital One, де напередодні президент виголошував промову.

Ззовні чуємо багато сирен, приїжджають не тільки лідери, але й представники різних бізнес-організацій. Очікується, що буде Марк Цукерберг, місцевий представник, який очолює TikTok, чимало представників бізнес-кіл,

– наголосив Борис.

До слова, у мережі з'являється відео, що до Капітолія не пустили експрем'єра Польщі Матеуша Моравецького, бо він не мав при собі документів. Перед правоохоронцями він нібито засвідчував свою особу за допомогою статті про себе на Вікіпедії.

Що відомо про укази, які підпише Трамп

Напередодні американська преса повідомила, що в перший день свого президентства Трамп підпише близько 200 указів. За даними ЗМІ, Трамп планує повернути смертну кару, офіційно визнати лише дві статі чоловічу та жіночу, перейменувати Мексиканську затоку в американську.

Попри підготовку указів, я хочу нагадати, що, наприклад, деякі укази Дональда Трампа під час першої його каденції оскаржувалися у судах, які призупиняли дію цих указів. Тобто їх можуть готувати й підписати, але наскільки вони будуть дієвими – ще питання часу,

– додав кореспондент української служби "Голосу Америки".

Зазначимо, раніше Дональд Трамп анонсував проведення найбільшої в історії США депортації мігрантів. Ймовірно, операція розпочнеться з Чикаго, що в штаті Іллінойс.