Сыграли договоренности: для чего Франция могла отправить посла на "инаугурацию" Путина

В России завершился "шабаш" под названием "инаугурация" Владимира Путина. На действо приезжали представители стран Венгрии, Словакии, Греции, Мальты и Кипра. Но, пожалуй, больше всего удивило присутствие французского посла на церемонии.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил 24 Каналу, что визит делегата Франции является результатом договоренности Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона. Будто бы китайский лидер попросил сделать небольшой шаг в сторону Путина. А уже после – диктатор пойдет на встречу.

Смотрите также Путин "принял присягу": о чем говорил диктатор и вспомнил ли Украину

"Инаугурация" Путина – бал дьявола

Тизенгаузен отметил: если бы Си Цзиньпин не приехал во Францию 5 мая, никто бы не посетил "инаугурацию" Владимира Путина.

Там наиболее "отбитые" собрались персонажи. Такой "бал дьявола",

– подчеркнул он.

Предположим, что политтехнолог говорил о главе правительства Михаиле Мишустине, министре обороны Сергее Шойгу, заместителе секретаря Совбеза Дмитрия Медведева и чеченском лидере Рамзане Кадырове.

Си недоволен

Из месседжей китайского лидера можно понять, что радости от встречи с президентом Франции немного. Ведь Си приезжал в Париж решать экономические вопросы, но не получилось.

То появляется расследование о китайской медицинской технике и электромобилях. То в Европе арестовывают шесть шпионов, которые работали на Китай.

Теперь основная задача – оставить торговые отношения на нынешнем уровне. О расширении не говорится. Хотя бы не "улететь" куда-то в Холодную войну. Это важно для Си, он будет продвигать эту идею,

– предположил Тизенгаузен.

Вопрос Украины

По мнению политтехнолога, о предварительных договоренностях по Украине станет известным, когда представитель Китая посетит Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Если не поедет на мероприятие, значит просто сделают заявление с милым лицом вроде "мы за мир". Тогда Путин в Пекине, если будет рамочная договоренность, не сможет дернуться вправо-влево.

Что известно об "инаугурации" Путина