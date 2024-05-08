Шаблонная риторика и нечеткие призывы: ISW проанализировал инаугурацию Путина

Во вторник, 7 мая, состоялась так называемая "инаугурация" Владимира Путина: кремлевский диктатор начал свой пятый срок. Заявления Путина во время речи оказались довольно туманными.

Во время “инаугурации” Путин призвал Россию объединиться для победы, однако не уточнил, что именно предусматривает эта “победа” России, и лишь туманно упомянул о каких-то неназванных “серьезных вызовах”.

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Риторика Кремля

Путин поблагодарил граждан России, жителей "исторических земель" России, участников войны, которую он традиционно называет "специальной военной операцией", и тех, кто "отстоял право быть вместе с Родиной".

Путин, вероятно, намеревался признать войну, не возлагая повышенных ожиданий на перспективы России в Украине своим нечетким призывом к победе,

– сообщают аналитики.

Кремлевский диктатор также заявлял, что России "нужно" сильное автократическое правление и добавил, что его способность выполнять свои обязанности президента зависит от российского единства и сплоченности.

Автократия в России

По старому русскому обычаю, Путин регулярно ссылался на исторические параллели. Он пытался оправдать свое все более автократическое правление, предполагая, что автократия является российской традицией, и утверждал, что без безоговорочной автократии Россия якобы потеряет свой суверенитет.

Инаугурационная речь Путина была полна уставшей шаблонной риторики и нечетких призывов к национальному триумфу, а его сосредоточенность на внутренней стабильности указывает на то, что Путин, вероятно, пытался подчеркнуть российской общественности, что его пятый срок на посту президента и в дальнейшем будет все более автократическим,

– подытожили аналитики ISW.

Пятая "инаугурация" Путина: кратко