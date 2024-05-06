Посол Франции посетит инаугурацию Путина, несмотря на бойкот других топ-дипломатов

В России 7 мая должна состояться так называемая инаугурация Владимира Путина, который продемонстрирует свое "величие" на публику. Отмечалось, что ни один из представителей Германии, США, Великобритании, Китая и Франции не планирует посещать подобное "представление", однако последняя все же явно изменила свое мнение.

Так, Reuters пишет, что по данным источников, во время инаугурации российского диктатора Владимира Путина будет присутствовать посол Франции.

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Инаугурацию посетит посол Франции

На днях по меньшей мере четыре страны объявили, что их дипломаты не будут присутствовать на инаугурации Владимира Путина после его "переизбрания" на пост президента России, среди которых была Чехия, Эстония, Литва и Латвия.

В частности, о своем отсутствии на так называемой "церемонии" сообщал ряд иностранных чиновников. Речь идет о после Польши и представителях Германии. Однако Франция явно решила не поступать "слишком радикально".

Так, по данным источника, Францию на инаугурации неизменного в течение многих лет главы Кремля будет представлять ее посол в стране. В то же время Франция осуждает "репрессивный контекст", в котором эти "выборы" проводились.

Топ-дипломат – против

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей ЕС на церемонии так называемой "инаугурации" руководителя России Владимира Путина. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Мы сейчас обсуждаем со странами-членами ЕС форму нашего ответа. Мы всегда стремимся иметь скоординированный подход ЕС всюду, где это возможно, во внешней политике. Финальное решение еще не принято,

– отметил Стано.

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