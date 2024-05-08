Бесится и ничего не сделает: каков эффективный ответ на "инаугурацию" Путина

В Москве состоялась "инаугурация" Владимира Путина, в которой приняли участие некоторые страны ЕС. Однако диктатор может развязать войну против НАТО параллельно с войной в Украине. Все, чтобы отвлекать внимание от своих поражений на украинском фронте.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен заявил 24 Каналу, что единственное, что сдерживает Путина – это жесткая позиция Латвии, Литвы и Эстонии. Ведь понятно, что диктатор мог бы начать войну оттуда. Отметим, что "инаугурация" Путина состоялась 7 мая.

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"Закрыть транзит – да, пожалуйста. Выбросить пачками россиян оттуда, агентуру всю вычистить – да, пожалуйста. Запретить им въезд – сколько угодно. Блокировать Сувалкский коридор – тоже совместными усилиями с Польшей можно. Они реальную боль причиняют Путину. Он бесится, он сделать ничего не может", – подчеркнул политтехнолог.

У диктатора есть возможность устроить определенную провокацию – начиная от серьезного нарушения воздушного пространства, завершая диверсиями, которые прокатились по Европе. По мнению Тизенгаузена, Россия может сделать акцент на диверсиях в тех странах, которые больше всего помогают Украине и изготавливают вооружение.

Речь идет о Германии, Франции, странах Балтии и Финляндии. А также, возможно, Польше.

Зависимость от России

Между тем на "инаугурацию" к диктатору приехали страны, как отметил политтехнолог, которые имеют большую зависимость от России.

Где-то больше бабла российского, оффшоров. Где-то, как в Греции, например, комбо вообще – и церковь, и коммунистическая компартия. Да и "белой вороной" оказался посол Франции,

– сказал Борис Тизенгаузен.

По его мнению, французский лидер Эммануэль Макрон до последнего пытается играть в "цивилизованную дипломатию" с Владимиром Путиным. Политтехнолог предполагает, что французского руководителя мог попросить сделать такой шаг навстречу Путину глава КНР Си Цзиньпин.

"Но это – полный бред вообще. То есть наоборот – нужно с позиции силы. Давайте сейчас новые санкции введем, закрутим гайки. Запретим российским газовозам в европейские порты заходить и перегружаться. Как долго они на своих арктических танкерах смогут и как далеко возить свой сжиженный газ?" – добавил политтехнолог.

Россия понимает только язык силы. Поэтому стоит уничтожать все, что приносит россиянам деньги и ставит их в неудобное положение перед сильными партнерами. Например, перед президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Инаугурация" диктатора