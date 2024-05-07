Путин имеет слабые позиции: как "инаугурация" показала поражение диктатора в мире
Во вторник, 7 мая, состоялась так называемая "инаугурация" кремлевского диктатора Владимира Путина. Огромное количество стран проигнорировало это мероприятие и не отправило своих представителей. Это подтверждает факт, что позиции так называемого главы Кремля в мире очень слабые.
В дальнейшем для России все может быть еще хуже, что будет свидетельствовать о поражении Путина в мире. Это 24 Каналу отметил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.
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Для России ситуация изменится в худшую сторону
Станислав Желиховский отметил, что ранее, 10 – 15 лет назад, на подобные мероприятия к Путину приезжало гораздо больше представителей стран Запада, президентов, премьер-министров. Сейчас картина совсем другая. Это доказывает, что кремлевский диктатор и вообще Россия все более изолированы.
Эксперт-международник предположил, что отдельные представители стран, которые все-таки посещают подобные действа в России, делают это не по собственной воле. Кремль мог создать для них обстоятельства негативного характера, которые могут заставлять их иметь связь со страной-агрессором. Отдельные государства действительно признают Путина как легитимного президента.
Однако все может измениться для России в еще худшую сторону, если Россия не прекратит агрессивные действия относительно Украины и других стран. Путин будет продолжать свою политику, со временем он потерпит поражение на международной арене. Мир все больше осознает, что представляет собой Россия и путинский режим.
Путин имеет слабые позиции. Я думаю, что в дальнейшем они будут более слабыми, если он не захочет идти на компромиссы, изменить ту политику, которая есть в России и внутри, и снаружи в течение последних десятилетий,
– убежден кандидат политических наук.
"Инаугурация" Путина: главное
- 7 февраля в Большом Кремлевском дворце проходила пятая за последнюю четверть века так называемая "инаугурация" Владимира Путина. Во время речи диктатор поблагодарил оккупантов "за защиту родины", назвал свое переизбрание "правильным выбором", нескрываемо пообещал всем подхалимам должности в госуправлении и наговорил уже классического бреда.
- Правительства стран Запада почти единогласно осудили так называемые "выборы" президента в России как нечестные и недемократические. Однако несколько государств ЕС все-таки отправили своих представителей для участия в церемонии вступления Путина в должность. Как сообщают медиа, говорится о Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальте и Кипре.
- Мероприятие прошло со всеми помпезностями, которые так любят в Кремле. Был даже салют и пропагандистские песенки. После того, как Путин принял присягу, в Кремле раздался залп из пушек.