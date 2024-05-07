Путин имеет слабые позиции: как "инаугурация" показала поражение диктатора в мире

Во вторник, 7 мая, состоялась так называемая "инаугурация" кремлевского диктатора Владимира Путина. Огромное количество стран проигнорировало это мероприятие и не отправило своих представителей. Это подтверждает факт, что позиции так называемого главы Кремля в мире очень слабые.

В дальнейшем для России все может быть еще хуже, что будет свидетельствовать о поражении Путина в мире. Это 24 Каналу отметил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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Для России ситуация изменится в худшую сторону

Станислав Желиховский отметил, что ранее, 10 – 15 лет назад, на подобные мероприятия к Путину приезжало гораздо больше представителей стран Запада, президентов, премьер-министров. Сейчас картина совсем другая. Это доказывает, что кремлевский диктатор и вообще Россия все более изолированы.

Эксперт-международник предположил, что отдельные представители стран, которые все-таки посещают подобные действа в России, делают это не по собственной воле. Кремль мог создать для них обстоятельства негативного характера, которые могут заставлять их иметь связь со страной-агрессором. Отдельные государства действительно признают Путина как легитимного президента.

Однако все может измениться для России в еще худшую сторону, если Россия не прекратит агрессивные действия относительно Украины и других стран. Путин будет продолжать свою политику, со временем он потерпит поражение на международной арене. Мир все больше осознает, что представляет собой Россия и путинский режим.

Путин имеет слабые позиции. Я думаю, что в дальнейшем они будут более слабыми, если он не захочет идти на компромиссы, изменить ту политику, которая есть в России и внутри, и снаружи в течение последних десятилетий,

– убежден кандидат политических наук.

"Инаугурация" Путина: главное