На "инаугурации" был клон Путина: кандидат психологических наук назвал его характерные признаки
На так называемой "инаугурации" кремлевского диктатора Владимира Путина был его двойник, который довольно часто появляется на публике. Последний раз настоящий Путин выходил на люди в декабре 2023 года, после этого были только клоны.
Такое мнение 24 Каналу озвучил кандидат психологических наук Дмитрий Попов. По его словам, этот же клон был на интервью у американского журналиста Такера Карлсона.
Смотрите также Станет ли инаугурация 5․0 для Путина последней и чего ждать от России в ближайшие месяцы
"Это не Путин, а клон. Я это профессионально измеряю с 2015 года. Этот клон появляется очень часто. Оригинального я видел последний раз в декабре 2023 года. После этого были только клоны. Это и есть клон, который выступал. Он также был на интервью у Такера Карлсона", – сказал он.
Как определить двойника
Дмитрий Попов отметил, что этот клон во время интервью у Такера Карлсона был очень эмоциональным. Во время так называемой "инаугурации" Путина у клона несинхронно закрывался левый глаз. Это может быть из-за последствий пластических операций или психиатрической или иной болезни.
Также двойник стоял и мокнул под дождем, чего бы точно не делал бы настоящий диктатор. У Путина есть проблемы со здоровьем, поэтому для него это было бы опасно.
Кандидат психологических наук объяснил, что определяет клонов с помощью измерения геометрических пропорций лица, не челюсти. Ведь паттернам поведения можно научить любого.
Я измеряю лицо того, кто выступает на экране. Определенные соотношения геометрических пропорций его лица мне очень качественно дают информацию, кто сейчас перед нами. Прежде всего я измеряю, а потом вижу паттерны поведения,
– объяснил он.
"Инаугурация" Путина: главное
- 7 февраля в Большом Кремлевском дворце состоялась пятая за последнюю четверть века так называемая "инаугурация" Владимира Путина. Во время речи диктатор поблагодарил оккупантов "за защиту родины", назвал свое переизбрание "правильным выбором", нескрываемо пообещал всем подхалимам должности в госуправлении и в очередной раз наговорил разного бреда.
- В частности, во время "инаугурации" Путин призвал Россию объединиться для победы, однако не уточнил, что именно предусматривает эта "победа" России, и лишь туманно упомянул о каких-то неназванных "серьезных вызовах". По старому российскому обычаю, диктатор регулярно ссылался на исторические параллели. Он пытался оправдать свое все автократическое правление. В общем мероприятие прошло со всеми помпезностями, которые так любят в Кремле.
- Правительства стран Запада почти единогласно осудили так называемые "выборы" президента в России как нечестные и недемократические. Однако несколько государств ЕС все-таки отправили своих представителей для участия в церемонии вступления Путина в должность. Как сообщают медиа, говорится о Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальте и Кипре.