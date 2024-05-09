Прямой указ Нетаньяху, – журналист из Израиля объяснил присутствие посла на инаугурации Путина
В России 7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина, который после так называемых "выборов" в пятый раз стал президентом. Среди гостей мероприятия было немного представителей иностранных государств. В частности посол Израиля.
Израильский журналист Цви Зильбер рассказал 24 Каналу, что западные страны таким образом оставляют каналы для общения с Россией. В то же время Европарламент принял решение, в соответствии с которым не признает "выборы" в России.
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Отношения остыли
Также на инаугурации Путина присутствовали представители Венгрии и Словакии, однако это не было странным, учитывая политику, которую ведут главы этих стран. Кроме того, присутствовали послы из Кипра и Мальты, однако эти государства находятся под российским влиянием.
Действительно удивило присутствие на этом мероприятии гостей из Франции, Греции и Израиля. Симона Гальперин, посол Израиля в России, по информации моих источников, очень не хотела идти на инаугурацию Путина. Однако она там присутствовала, потому что это было прямое указание Биньямина Нетаньяху,
– подчеркнул журналист.
Так Израиль продолжает "дружить" с Путиным, который имеет тесные отношения с ХАМАС и с Ираном.Обратите внимание! Россия поддерживает отношения с Ираном и ХАМАС – главными врагами Израиля. С Тегераном у Москвы тесное военное сотрудничество, результатом которого, в частности, является применение Россией аналогов иранских дронов "Шахед" по территории Украины. Кроме того, Путин даже принимал в Москве представителей ХАМАС в октябре 2023 года. Это произошло вскоре после того, как представители ХАМАС совершили террористическую атаку на Израиль и захватили более 200 заложников, часть которых до сих пор удерживают.
В то же время официальные власти, СМИ Израиля придерживаются мнения, что Россия является их врагом. Однако Нетаньяху, по мнению Зильбера, наверняка, руководствуется соображениями, что должен оставаться канал для связи с Россией на случай непредвиденных обстоятельств.
В частности, по словам журналиста, Израиль больше не координирует свои удары с Россией на территории Сирии, хотя ранее он уведомлял российский контингент в Сирии. Наверняка, Россия передавала эти данные иранцам или сирийцам. Поэтому россияне сейчас обижаются, что это прекратилось.
"Более того, отношения между Путиным и Нетаньяху охладели. За последнее время они говорили только один раз, и Нетаньяху согласился, потому что была проблема с заложниками, которых захватил ХАМАС. Он надеялся, что Россия сможет как-то повлиять на ХАМАС и освободить хоть несколько заложников с российским гражданством. ХАМАС обещал это сделать. Несмотря на все это Израиль все еще пытается поддерживать с Россией контакт", – отметил Цви Зильбер.
Инаугурация Путина: кто из зарубежных гостей присутствовал
- В России 7 мая состоялась инаугурация главы Кремля, на которой присутствовали представители европейских стран: Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Кипра, Мальты. Также мероприятие в Москве посетила посол Израиля Симона Гальперин.
- В то же время несмотря на участие посла Франции Пьера Леви в инаугурации Путина, Париж "принял к сведению" результаты так называемых "выборов" президента, а также "строго осуждает контекст репрессий", в котором проходило голосование.
- Также присутствие Леви на инаугурации, "не означает", что Франция считает избрание Путина "легитимным" или что Париж "признает" его. Это лишь означает, что у Франции "есть посольство в России".
- Посол США в России Линн Трейси проигнорировала инаугурацию Путина. Официальная причина – ее отсутствие в то время в Москве. Однако представитель Госдепа США Мэтью Миллер отметил, что Вашингтон признает Путина президентом России. Хотя "выборы", в результате которых он в пятый раз стал президентом, Соединенные Штаты "однозначно не признают" и не считают их "свободными и честными".