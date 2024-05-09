Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів 24 Каналу, що західні країни у такий спосіб залишають канали для спілкування з Росією. Водночас Європарламент ухвалив рішення, відповідно до якого не визнає "вибори" в Росії.

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Відносини охололи

Також на інавгурації Путіна були присутні представники Угорщини та Словаччини, проте це не було дивним, зважаючи на політику, яку ведуть глави цих країн. Крім того, були присутні посли з Кіпру та Мальти, однак ці держави перебувають під російським впливом.

Дійсно здивувала присутність на цьому заході гостей з Франції, Греції та Ізраїлю. Симона Гальперін, посол Ізраїлю в Росії, за інформацією моїх джерел, дуже не хотіла йти на інавгурацію Путіна. Однак вона була там присутня, тому що це була пряма вказівка Беньяміна Нетаньягу,

– наголосив журналіст.

Так Ізраїль продовжує "дружити" з Путіним, який має тісні стосунки з ХАМАС та з Іраном.

Зверніть увагу! Росія підтримує стосунки з Іраном та ХАМАС – головними ворогами Ізраїлю. З Тегераном у Москви тісне воєнне співробітництво, результатом якого, зокрема, є застосування Росією аналогів іранських дронів "Шахед" по території України. Крім того, Путін навіть приймав в Москві представників ХАМАС у жовтні 2023 року. Це відбулось невдовзі після того, як представники ХАМАС здійснили терористичну атаку на Ізраїль та захопили понад 200 заручників, частину яких досі утримують.

Водночас офіційна влада, ЗМІ Ізраїля дотримуються думки, що Росія є ворогом. Однак Нетаньягу, на думку Зільбера, напевно, керується міркуваннями, що повинен залишатися канал для зв'язку з Росією на випадок непередбачуваних обставин.

Зокрема Ізраїль, за словами журналіста, більше не координує свої удари з Росією на території Сирії, хоча раніше він повідомляв російський контингент в Сирії. Напевно, Росія передавала ці дані іранцям або сирійцям. Тому росіяни зараз ображаються, що це припинилось.

"Ба більше, відносини між Путіним та Нетаньягу охололи. За останній час вони говорили лише один раз, і Нетаньягу погодився, тому що була проблема з заручниками, яких захопив ХАМАС. Він сподівався, що Росія зможе якось вплинути на ХАМАС та звільнити хоч декілька заручників з російським громадянством. ХАМАС обіцяв це зробити. Попри все це Ізраїль все ще намагається підтримувати з Росією контакт", – зауважив Цві Зільбер.

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