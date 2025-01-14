Большое возвращение: почему инаугурация Трампа особенная, кого пригласили и приедет ли Зеленский

20 января 2025 года в Вашингтоне состоится инаугурация 47-го президента Дональда Трампа. Инаугурация президента США – это всегда важно, потому что говорится о лидере пока единственной сверхдержавы планеты, однако в этом случае важность события повышается в разы из-за персоны самого Трампа и его многочисленных публичных и скандальных заявлений.

Все это привело к тому, что официальное вступление в должность президента США превратилось чуть ли не в сакральное событие, что изменит все (или даже больше). Именно так позиционировал его Трамп и предложил именно так чувствовать своих многочисленных сторонников во всем мире.

Все самое интересное об этом сверхважном событии читайте в материале 24 Канала.

Стоит вашего внимания Биография Дональда Трампа – 47-го президента США

MAGA-сказка: почему столько внимания приковано к инаугурации Трампа

Прежде всего говорится об обязательном освобождении заложников ХАМАС в Газе, и мире за 24 часа в Украине, и различных наказаниях для Ирана, и даже мгновенном снижении инфляции и цен в США.

Трамп на полном серьезе предлагал американцам не ходить в магазины до 20 января, а пойти за покупками уже на следующий день, чтобы увидеть наконец новый дивный мир с ценами как в 2019-м, а также розовыми единорогами и другими атрибутами MAGA-сказки.

Впоследствии картину величественного будущего пришлось немного корректировать – вместо мира за 24 часа пообещали что-то начать делать через несколько месяцев, а вместо снижения цен призвали ждать возвращения Панамского канала. Но все это нюансы.

Конечно, ничего из этого (кроме, возможно, соглашения по освобождению части израильских заложников) не произойдет ни 20 января, ни 21-го, поэтому инаугурацию президента Трампа стоит рассматривать как торжественное определение границ между магическим и реальным.



Дональд Трамп с семьей во время предыдущей инаугурации / Jim Bourg / Bloomberg

Тем не менее инаугурация Трампа все равно остается важным событием – ожидается, что новый президент подпишет около 100 указов и наконец четко сформирует и укажет вектор своей политики, до этого известный нам только по слухам и заявлениям, верить в которые до сих пор довольно трудно.

Почему инаугурация Трампа 2025 является особенной

Трамп станет лишь вторым президентом в истории США, что вернется на свой пост после перерыва в один срок (который вместо него, как до сих пор убежден Трамп, отбыл Джо Байден). До него это удавалось лишь Гроверу Кливленду в конце 19 века.

Также Дональд Трамп в свои 78 лет и 220 дней станет самым старым новоизбранным президентом в истории США. До этого рекорд удерживал уже упомянутый Байден (ему на время инаугурации было на 159 дней меньше).

Также это будет юбилейная 60-я инаугурация президента США и 50-я для вице-президента США. Не забываем о Джей Ди Вэнсе, у него также будет своя церемония, точнее, его инаугурация будет частью Трамповой, но и у него будет своя минутка славы, потому что первым присягу будет принимать именно он.



Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс / Фото Doug Mills / The New York Times

Ожидается, что инаугурация Трампа впервые в истории США пройдет с приспущенными флагами – сейчас объявлен траур в память о недавней смерти одного из трамповых предшественников – 39-го президента США Джимми Картера.



Траур традиционно в таких случаях должен длиться 30 дней и национальные флаги должны быть приспущены. Этот факт очень тригерит Трампа и он видит в этом коварную месть "предшественников".

Возможно, с флагами что-то придумают, потому что для Трампа нет ничего невозможного, ведь он установит 20 января еще одно уникальное достижение и станет в ряд с такой легендой как 4-й президент Украины Виктор Янукович. Да, речь о судимости. Потому что 10 января 2025 года суд Нью-Йорка хоть и назначил Трампу "безусловное освобождение" в качестве наказания за финансовые махинации с выплатами за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс, он никоим образом не отменил судимость Трампа.

Как будет проходить инаугурация Трампа и кого пригласили

Торжественная церемония вступления президента США в должность, конечно, не несет такого глубокого символизма как коронация британских монархов и не имеет такого сложного церемониала. Однако за 235 лет сформировались собственные традиции и порядок.

Он предусматривает проведение церемонии возле Капитолия (американского парламента). Конгрессу отведена большая роль в инаугурации – 6 января 2025 года он официально утвердил победу Трампа и дал добро на его вступление в должность.

Именно инаугурация уже более 40 лет проходит западным фасадом парламента, где будет построена специальная платформа. До того инаугурацию 150 лет проводили возле восточного фасада Капитолия, традицию изменил Рональд Рейган в 1981 году, кстати, один из политических кумиров Трампа.



Президент Дональд Трамп произносит инаугурационную речь после принятия присяги 45-го президента США во время 58-й президентской инаугурации в Капитолии в Вашингтоне в 2017 году / Фото Патрик Семански / The Associated Press

Ожидается около 1400 vip-гостей. Это будут представители политической элиты США – члены Сената и Палаты представителей США, судьи Верховного Суда, а также предшественники Трампа на посту президента США, в частности, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и Джо Байден. Также в vip-секторе нашлось место и для Камалы Харрис, которая разгромно проиграла Трампу на выборах.

Также среди почетных гостей должна быть и оппонентка Трампа на выборах-2016 Хиллари Клинтон, она имеет такое право, как жена 42-го президента США. При этом на трибунах может быть просторно, потому что более 60 конгрессменов-демократов обещают бойкотировать инаугурацию.

Впрочем, их места могут занять другие VIPы, в частности, пока что главный фаворит избранного президента – самый богатый человек мира Илон Маск и его друзья, а также представители крупного бизнеса – они уже выступили спонсорами праздника и задонатили на инаугурацию рекордные 170 миллионов долларов (предыдущий рекорд – 107 миллионов – также принадлежал инаугурации Трампа). Среди крупнейших спонсоров Amazon, Google, Apple, OpenAI, Meta, Uber, Toyota, Ford, General Motors и другие.

Торжества начнутся утром 20 января, а присяга Вэнса и Трампа должны начаться в 19:00 по Киеву (12:00 по Вашингтону).

Ассистировать при произнесении присяги президенту должен председатель Верховного суда (сейчас его возглавляет Джон Робертс). Во время присяги президент должен поднять правую руку, левую положить на библию (ее обычно держит первая леди, то есть Мелания Трамп), а также повторить вслух слова присяги.



Наряд Мелании Трамп в 2017 году отсылал нас к инаугурации Кеннеди 1961 года / Фото ddp USA/ Rex / Shutterstock

Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду в меру своих сил сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов,

– текст присяги президента США.

После этого президент США традиционно произносит речь, в которой должен очертить основные направления собственной политики и произнести план действий на следующие 4 года.

Традиционно инаугурационные речи длятся 15 – 20 минут, например Трамп в 2017 году во время первой инаугурации потратил 17. Анализировать инаугурационные речи – одна из любимых забав американских политологов, при этом они обычно уделяют больше внимания форме, чем наполнению. В частности, очень важным считается подсчитать, сколько слов в речи и что бы это могло значить.

После речи Трамп должен пройти в Капитолий, а там в президентском зале пройдет процедура подписания так называемых "переходных" документов, а также состоится первая официальная фотосессия 47-го президента после вступления в должность.

Следующим пунктом программы является инаугурационный обед в Национальном скульптурном зале Капитолия с лидерами обеих палат Конгресса США, а также с некоторыми приглашенными гостями.

Приедут ли иностранные лидеры и пригласили ли Зеленского

Интересно, что лидеров иностранных государств традиционно не приглашают на инаугурацию. Иностранные государства на инаугурации обычно представляют не их лидеры, а послы. Так на инаугурации Джо Байдена Украину представлял посол Владимир Ельченко.

Сейчас эту должность занимает Оксана Маркарова, которая оказалась осенью прошлого года в центре большого политического скандала и стала мишенью для хейта со стороны сторонников Трампа. Поэтому сейчас ее появление на инаугурации вызывает вопросы.

Интересно, что в этом году Трамп вообще нарушил традиции и прямо пригласил на инаугурацию китайского диктатора Си Цзиньпина, но тот отказался (как и израильский премьер Нетаньяху).



Также пока ничего неизвестно о приглашении президента Украины, его приглашал только Лекс Фридман (очевидно не имея на то полномочий), но официального приглашения от имени президента Трампа не было.



Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото Julia Demaree Nikhinson / AP

Я бы хотел (приехать на инаугурацию – 24 Канал), но конечно буду смотреть на то, что у нас сейчас происходит. (...) Но я не могу приехать, особенно во время войны, если президент Трамп напрямую меня не пригласит. Это просто некрасиво,

– подчеркнул Зеленский в интервью Фридману.

Президент также отметил, что обычно лидеров других государств не приглашают на инаугурацию президентов США, однако есть такие, которые могут приехать по собственному желанию.

Для меня это очень трудно. Я в гости без приглашения не могу. Это Путин – мы его не приглашали, а он к нам пришел. А я так не могу,

– сказал глава украинского государства.

Более того, добавил Зеленский, его потенциальный визит потребует от Вашингтона дополнительных мер безопасности, хотя сам он на них не настаивает.

"Я не хочу никому причинять хлопот и не хочу создавать никому проблем. Именно поэтому, если он меня пригласит, я приеду", – указал президент.

Впрочем, ожидается, что лидер иностранного государства впервые в истории все же может стать гостем инаугурации. Правда, есть нюанс, потому что говорится о Саломе Зурабишвили, которая, с точки зрения тех, кто сейчас удерживает власть в Грузии, уже не является действующим президентом страны. Однако, по ее мнению и мнению демократической оппозиции, сейчас она является единственным легитимным представителем власти в Грузии.

Зато никаких нюансов с президентом Аргентины Хавьером Милеем – он не имеет никаких проблем с легитимностью и, как ожидается, станет одним из главных гостей инаугурации.

Путь в Белый дом, беспрецедентные меры безопасности и праздничный бал

После торжественного обеда президент и его заместитель должны провести церемониальный осмотр военных подразделений на восточной лестнице Капитолия. Следующим пунктом идет парад – президент должен совершить шествие из Капитолия в собственную резиденцию – Белого дома через Пенсильвания-авеню. Это прямо и направо – всего чуть более 4 километров или 2,5 мили.

Торжества будут проходить при беспрецедентных мерах безопасности. Около 7 800 военных будут охранять периметр.



Также за небом будут следить самые мощные ПВО на планете, а все остальное пространство будет нашпиговано агентами ФБР в штатском. Таким образом, инаугурация Трампа должна стать одним из самых охраняемых мероприятий в истории.



Меры безопасности во время инаугурации будут беспрецедентные / Фото AP

Сопровождать Трампа и Вэнса в праздничной процессии должны почетные гости, а чтобы никто не скучал и не думал отставать – военные оркестры заиграют свои марши. При этом сам Трамп будет мчаться по Пенсильвания-авеню на авто (напомним, ему уже 78 лет с лишним).

Президент, первая леди и гости первыми прибудут к Белому дому, но далее будут ждать всю торжественную процессию со специальной трибуны.

Парад будет транслироваться по всему миру в прямом эфире и эта часть церемонии считается одной из самых популярных. В 2025 году инаугурация будет транслироваться в соцсетях и должна установить множество рекордов.

Google с удовольствием поддержит инаугурацию 2025 года, организовав прямую трансляцию на YouTube и прямую ссылку на нашей домашней странице. Мы также делаем пожертвования инаугурационному комитету,

– руководитель Google по связям с правительством и общественной политикой Каран Бхатия обещает мощный "стрим".

Кроме трибун для самых почетных гостей из политического истеблишмента США, будут предусмотрены и другие трибуны. Всего же на инаугурацию и другие торжественные мероприятия будет распространено не менее 220 000 билетов.

Они уже стали лакомой целью для многочисленных лоббистов и торговцев влияния, а также для украинских политиков и авантюристов, которые за них себя выдают. А потому, когда увидите где-то на трибуне или возле туалета Белого дома условных Арестовича или Тимошенко, не удивляйтесь – эти билеты можно купить (надеемся, фанаты хайпа заплатят за них сверх меры).

После завершения парада президент наконец попадет в собственную резиденцию, где подпишет около 100 уже анонсированных указов. Далее вечер завершится несколькими торжественными балами. После этого наступит новый день и новая реальность – верить в это или нет, пусть каждый решает сам.