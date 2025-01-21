Трамп массово помиловал участников штурма Капитолия в 2021 году
Дональд Трамп официально стал 47 президентом США. Политик уже начал подписывать свои первые указы.
В частности, один из новых указов Трампа касается мятежников, причастных к штурму Капитолия в 2021 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Что известно о помиловании участников штурма Капитолия
После президентского парада Дональд Трамп прибыл в Белый дом. В Овальном кабинете состоялась церемония подписания.
Так, своим новым указом Трамп помиловал участников штурма Капитолия. Президент отметил, что помилование охватит 1500 человек – то есть затронет, вероятно, почти всех обвиняемых после нападения 6 января 2021 года
Заметим, что в своей инаугурационной речи Дональд Трамп не упомянул об участниках беспорядков. Как пояснил позже 47 президент, он хотел бы, однако его убедили не упоминать некоторые темы в своей речи. Вице-президент Джей Ди Вэнс и первая леди Мелания Трамп призвали сделать речь более объединяющей.
Несмотря на то, что он не упомянул их, Трамп пообещал не оставить этот вопрос без внимания.