Си ответил на приглашение Трампа: приедет ли лидер Китая на инаугурацию

Дональд Трамп лично пригласил главу КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января. Китайская сторона уже дала ответ.

Церемонию посетит делегация высокопоставленных китайских чиновников, но сам китайский лидер отказался. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Как Си Цзиньпин уступил место делегации

Ожидается, что инаугурацию в январе посетят посол Китая в США и его жена, что является обычной практикой. Также к ним могут присоединиться другие чиновники из Пекина.

Организаторы инаугурации уже назначили персонал для обеспечения дипломатического протокола.

Приглашение Си, которое было передано вне официальных дипломатических каналов, застало врасплох как Пекин, так и союзников США. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и хорошо понимающие динамику соотношения сил в американо-китайских отношениях, были удивлены намерениями Трампа.

В то же время, как сообщает CNN, Си прислал поздравления Трампу через несколько дней после выборов, после чего они поговорили по телефону. По словам Трампа, такие разговоры стали регулярными.

Планка для поездок Председателя Си в США остается высокой, в основном зарезервированной для многосторонних саммитов и официальных государственных визитов, где он может рассчитывать на проведение значительного количества времени с другими мировыми лидерами,

– пишет CNN.

CBS News добавляет, что китайские лидеры не присутствовали на американской инаугурации, ссылаясь на записи, датированные 1874 годом.

Ранее 24 Канал сообщал о первом разговоре Трампа и Си после выборов. Отмечалось, что поведение и заявления Трампа дают понять – "между Пекином и лагерем Трампа возобновились контакты на самом высоком уровне".