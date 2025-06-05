Пытался убежать и ударил военного: во Львовском ТЦК прокомментировали инцидент в Брюховичах

В сети распространили видео, на котором люди в военной форме избили мужчину – инцидент произошел в поселке Брюховичи на Львовщине. По данным ТЦК, мужчина на видео отказался предъявить документы и ударил одного из военнослужащих.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Львовского областного ТЦК и СП.

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В ТЦК отреагировали на случай в Брюховичах

У ТЦК рассказали, что 4 июня в поселке Брюховичи возле Львова работала группа оповещения вместе с правоохранителем.

Один из мужчин отказался предъявить документы, пытался убежать и оказал физическое сопротивление при задержании. Он попытался перелезть через забор и нанес удары одному из военнослужащих. В ответ было применено физическое воздействие,

– говорится в заявлении.

Во Львовском ТЦК также напомнили, что в соответствии с Уставом внутренней службы ВСУ, военнослужащие при исполнении служебных обязанностей имеют право на самозащиту и могут применять физическое воздействие в случае угрозы их жизни или здоровью.

В то же время отмечается, что применение силы должно быть пропорциональным и исключительно в пределах необходимости.

В связи с инцидентом военные назначили служебное расследование – оно должно установить все обстоятельства происшествия. По словам ТЦК, в случае подтверждения нарушений, к виновным будут применены соответствующие меры дисциплинарной ответственности.

К слову, недавно Сухопутные войска разработали новые правила поведения и общения во время мобилизации для работников ТЦК. Это пособие содержит советы для военных из групп оповещения о том, как предотвращать конфликтные ситуации, реагировать на определенные провокации и "выглядеть в глазах общества нормальным человеком".