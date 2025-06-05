Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Львівського обласного ТЦК та СП.

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У ТЦК відреагували на випадок у Брюховичах

У ТЦК розповіли, що 4 червня в селищі Брюховичі біля Львова працювала група оповіщення разом із правоохоронцем.

Один із чоловіків відмовився пред'явити документи, намагався втекти та вчинив фізичний спротив під час затримання. Він спробував перелізти через паркан і завдав ударів одному з військовослужбовців. У відповідь було застосовано фізичний вплив,

– йдеться в заяві.

У Львівському ТЦК також нагадали, що відповідно до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, військовослужбовці під час виконання службових обов'язків мають право на самозахист і можуть застосовувати фізичний вплив у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.

Водночас зазначається, що застосування сили має бути пропорційним і виключно в межах необхідності.

У зв'язку з інцидентом військові призначили службове розслідування – воно має встановити всі обставини події. За словами ТЦК, у разі підтвердження порушень, до винних буде застосовано відповідні заходи дисциплінарної відповідальності.

До слова, нещодавно Сухопутні війська розробили нові правила поведінки та спілкування під час мобілізації для працівників ТЦК. Цей посібник містить поради для військових з груп оповіщення про те, як запобігати конфліктним ситуаціям, реагувати на певні провокації та "виглядати в очах суспільства нормальною людиною".