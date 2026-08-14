Момент удара по складу Wildberries в Тверской области попал на видео

Ночью 14 августа украинские дроны провели атаку на логистический центр Wildberries в Тверской области. Момент атаки на склады маркетплейса был запечатлен на видео.

Издание Astra опубликовало два видео. Одно из них – снято местными жителями, которые услышали пролет дронов и взрыв. Второе – с камеры наружного видеонаблюдения.

Как дроны провели атаку на Wildberries в Тверской области?

После атаки БПЛА на складах возник пожар. Исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что обломки дронов повредили фасад логистического комплекса Wildberries. По его словам, сотрудники предприятия не пострадали.

Момент взрыва: смотрите видео

Атака на Wildberries: смотрите видео

Отметим, что логистический комплекс Wildberries расположен возле села Пасинково, на территории особой экономической зоны "Эммаус", фактически рядом с поселком Эммаус под Тверью.

После украинских атак с использованием дронов восстановление складов и инфраструктуры Wildberries может обойтись в 147 – 223 миллиарда рублей. Если объекты придется полностью демонтировать и восстанавливать территорию, расходы могут вырасти до 278,9 миллиарда рублей.

Общие убытки Wildberries и продавцов оцениваются в 600 – 800 миллиардов рублей. Пострадать могли более 400 тысяч продавцов, а у некоторых из них уничтожено до 95% товаров.

Напомним, что утром Минобороны России сообщило о сбивании за ночь 553 украинских БПЛА.

В Ленинградской области в результате ночной атаки возник пожар в порту Усть-Луга, где был поражен терминал "Новатек-Усть-Луга". Это производственно-перевалочный комплекс, предназначенный для фракционирования и переработки стабильного газового конденсата. Его мощность составляет почти 8 миллионов тонн сырья в год.