В Житомире мужчина, которого везли на ВВК, применил против служащих перцовый баллончик, – ТЦК
- В Житомире мужчина якобы применил перцовый газ против работников ТЦК, чтобы избежать задержания.
- Инцидент сняли на видео свидетели, следственно-оперативная группа работает на месте происшествия для выяснения обстоятельств.
Утром 9 апреля в Житомире работники ТЦК пытались задержать мужчину, который убегал. Неравнодушные свидетели сняли инцидент на видео, в областном ТЦК уже прокомментировали конфликт возле перекрестка улиц Гоголевской и Князей Острожских.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП и местные телеграмм-каналы. Мужчина якобы применил против служащих перцовый баллончик.
Смотрите также Воевать гораздо легче, чем работать в ТЦК, – председатель Пологовского ТЦК
Что известно об инциденте
В ТЦК заявили, что их представитель вместе с водителем на служебном автомобиле сопровождали гражданина 1999 года рождения для прохождения ВВК. Во время движения мужчина якобы применил перцовый баллончик, направив его в лицо служащим.
Во избежание ДТП водитель остановил авто, а гражданин, воспользовавшись моментом, начал убегать. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента выяснят в правовом порядке.
В сети появились кадры инцидента с ТЦК: смотрите видео
На видео зафиксирован именно момент остановки гражданина для недопущения побега, но удержать его не удалось, поскольку на тот момент оба военнослужащих еще не оправились от эффекта перцового раствора,
– отметили в ТЦК.
Напомним, недавно инцидент между работниками ТЦК и гражданскими произошел во Львове. После него член группы оповещения обратился в полицию с заявлением о травме руки.