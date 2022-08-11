Инцидент в аэропорту "Саки" показал, что в Крыму будет идти война по деоккупации, – Подоляк

9 августа на военном аэродроме "Саки" у села Новофедоровка прогремели мощные взрывы. Известно, что россияне потеряли по меньшей мере 9 самолетов, при этом около 100 человек погибли – как военные, так и сотрудники.

Эти события свидетельствуют о том, что будет происходить война по деоккупации Крыма. Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Символизм аэропорта

Крымский мост множество раз становился предметом обсуждений в СМИ. А вот об аэродроме "Саки" речь не шла. Оказалось, что оба объекта достаточно символичны для Украины.

Мы информационно мудры. О вещах, которые действительно важны, меньше говорим, а о пропагандистских вещах – публично говорим. Мы умеем работать. Стратегически и тактически говорить о спецоперациях, которые планируют военные, нет смысла. Зачем сообщать врагу то, что мы задумали? А вот говорить о вещах, которые могут вызвать панические настроения в российском обществе – это правильное поведение.

– объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что россияне в Крыму являются оккупационным обществом. Там военная часть оккупации и общественная часть оккупации, которые просто забрали у украинцев здания и дома.

Крым – это украинская территория

Важно понимать, что Крым – это де-юре территория Украины, в полном объеме. По словам советника главы ОП, некоторое время наши партнеры считали, что эта территория де-факто полностью контролируется россией, поэтому нужно осторожно относиться к тому, чтобы там происходили какие-либо боевые действия.

Такой интересный и показательный инцидент в аэропорту "Саки" продемонстрировал, что Крым – действительно украинская территория, там будет идти война по деоккупации. В течение 5 месяцев партнеры хотели говорить о чем угодно, но не о Крыме. Сегодня они понимают, что это часть Украины, которая должна быть деблокирована,

– заметил советник главы ОП.

Так, говорится о юридической корректности Украины во время освобождения полуострова. Это осознание, подчеркнул Подоляк, очень важно, ведь оно будет менять нарративы, которые есть в политической элите наших партнеров.

Что произошло на аэродроме "Саки" в Крыму: коротко

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео