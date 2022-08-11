Инцидент в аэропорту "Саки" показал, что в Крыму будет идти война по деоккупации, – Подоляк
9 августа на военном аэродроме "Саки" у села Новофедоровка прогремели мощные взрывы. Известно, что россияне потеряли по меньшей мере 9 самолетов, при этом около 100 человек погибли – как военные, так и сотрудники.
Эти события свидетельствуют о том, что будет происходить война по деоккупации Крыма. Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Символизм аэропорта
Крымский мост множество раз становился предметом обсуждений в СМИ. А вот об аэродроме "Саки" речь не шла. Оказалось, что оба объекта достаточно символичны для Украины.
Мы информационно мудры. О вещах, которые действительно важны, меньше говорим, а о пропагандистских вещах – публично говорим. Мы умеем работать. Стратегически и тактически говорить о спецоперациях, которые планируют военные, нет смысла. Зачем сообщать врагу то, что мы задумали? А вот говорить о вещах, которые могут вызвать панические настроения в российском обществе – это правильное поведение.
– объяснил Подоляк.
Он подчеркнул, что россияне в Крыму являются оккупационным обществом. Там военная часть оккупации и общественная часть оккупации, которые просто забрали у украинцев здания и дома.
Крым – это украинская территория
Важно понимать, что Крым – это де-юре территория Украины, в полном объеме. По словам советника главы ОП, некоторое время наши партнеры считали, что эта территория де-факто полностью контролируется россией, поэтому нужно осторожно относиться к тому, чтобы там происходили какие-либо боевые действия.
Такой интересный и показательный инцидент в аэропорту "Саки" продемонстрировал, что Крым – действительно украинская территория, там будет идти война по деоккупации. В течение 5 месяцев партнеры хотели говорить о чем угодно, но не о Крыме. Сегодня они понимают, что это часть Украины, которая должна быть деблокирована,
– заметил советник главы ОП.
Так, говорится о юридической корректности Украины во время освобождения полуострова. Это осознание, подчеркнул Подоляк, очень важно, ведь оно будет менять нарративы, которые есть в политической элите наших партнеров.
Что произошло на аэродроме "Саки" в Крыму: коротко
- 9 августа возле Новофедоровки в Крыму прозвучала серия мощных взрывов. Их зафиксировали в районе аэродрома русских военных.
- В результате "горячих" событий оккупантов охватила паника. русские туристы начали массово бежать с полуострова, образовав километровые пробки. Они жалуются, что не хотят покидать полуостров, ведь жили там "как у себя дома".
- россияне не могут определиться с "официальной" версией взрывов в оккупированном Крыму. Сначала в них детонировали боеприпасы, а затем нарушалась техника пожарной безопасности.
- Однако обвинить Украину в ударе они не могут. Ведь это будет означать, что их ПВО неэффективна.
- Впоследствии в сети появилось полное видео взрывов на аэродроме в Крыму. Его опубликовал активист Сергей Стерненко.
Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео