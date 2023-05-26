В Южной Корее пассажир открыл дверь самолета в воздухе, есть пострадавшие: видео инцидента

В самолете, летевшем над Южной Кореей, 26 мая произошел масштабный инцидент. Один из пассажиров рейса решил открыть аварийную дверь воздушного судна прямо во время полета.

В результате пострадали 12 других людей, которые также находились в самолете. Несмотря на инцидент, самолет успешно приземлился в месте своего назначения.

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Мужчина открыл дверь воздушного судна в небе над Южной Кореей

Впоследствии стало известно, что инцидент произошел в самолете Airbus A321 авиакомпании Asiana Airlines, летевшем с корейского острова Чечжу в город Тегу. Пассажир самолета внезапно поднялся со своего места и побежал в сторону аварийного выхода воздушного судна.

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Всего на самолете находились 194 пассажира, среди них были подростки-спортсмены, которые ехали на соревнования по легкой атлетике. По словам очевидцев, они чувствовали сильную боль и заложенность в ушах после того, как дверь воздушного судна открылась.

В результате этого инцидента 12 человек оказались в больнице. У них были проблемы с дыханием и другие незначительные симптомы.

Несмотря на это, воздушное судно смогло успешно приземлиться в аэропорту в городе Тегу. Виновник задержан корейской полицией и выдвинут подозрение в нарушении законодательства об авиационной безопасности. Сам мужчина объяснить мотивы своего поступка не смог.

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