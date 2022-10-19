Индия попросила своих граждан немедленно покинуть Украину
Источник:Посольство Индии в Киеве
Посольство Индии в Киеве обратилось к своим гражданам. Их попросили временно покинуть Украину.
Это связано с текущей ситуацией в стране на фоне войны с Россией. Об этом сообщили в посольстве Индии в Киеве.
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Индия попросила своих граждан покинуть Украину
В частности, это касается студентов и других граждан, которые находятся в стране с несущественными целями.
В посольстве отметили, что, "учитывая ухудшение ситуации с безопасностью и недавнюю эскалацию боевых действий, гражданам Индии рекомендовано не ездить в Украину".
Гражданам Индии, в частности студентам, которые находятся в Украине, рекомендовано покинуть Украину как можно скорее,
– отметили в ведомстве.
Обращение посольства Индии в Киеве / India in Ukraine
Какие еще страны призвали покинуть Украину
- Египет также призвал своих граждан покинуть территорию Украины из-за эскалации безопасности. Кроме того, местный МИД призвал воздержаться от поездок на территорию нашего государства.
- Также МИД Китая внезапно призвал своих граждан немедленно покинуть территорию Украины. Причиной назвали ситуацию в нашем государстве.
- Кроме того, из-за массовых обстрелов украинских городов 10 октября США призвали американцев покинуть Украину. Там заявили, что удары России представляют угрозу гражданскому населению.
- Кстати, на фоне обстрелов оккупантов, посольства США и стран ЕС не планируют покидать Киев. В частности, на это не повлияло даже то, что 10 октября российские захватчики повредили здание немецкого консульства.
Достойно внимания – МИД заявил, что ни одно посольство не сообщало о намерениях покинуть Украину: смотрите видео