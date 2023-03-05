Жители модульного городка на Сыхове во Львове попали в инфекционную больницу

Из модульного городка на Сыхове в инфекционную больницу госпитализировали 13 пациентов. Их состояние – стабильное.

Об этом рассказала руководитель управления здравоохранения ЛГС Марта Матюшко.

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13 жителей модульного городка попали в инфекционную больницу

Матюшко рассказала, что состояние госпитализированных – стабильное. Пищевое или иное отравление пока не подтвердилось. Предварительная причина недомогания – одна из форм кишечной инфекции.

Проводим дезинфекцию помещений, всех дверных поверхностей, всех столов в модульном городке,

– сообщил директор Центра социальной поддержки, координатор модульных городков во Львове Владимир Головатый.



Жилье для переселенцев во Львове: коротко

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на Львовщине поселились примерно 300 тысяч внутренних переселенцев. Из них 200 тысяч – непосредственно во Львове.

В городе обустраивают временное жилье для ВПЛ в модульных домиках. В частности, в одном из центральных районов Львова в апреле официально открыли первый модульный городок для переселенцев. В каждом из домиков могут жить 2 – 4 человека. Контейнеры оборудованы мебелью. Санузлы и столовая расположены на территории.

В мае во Львове открыли второй модульный городок, а в начале месяца начали возводить домики для беременных женщин, которым пришлось переселяться из регионов, где продолжаются активные боевые действия.

В зимнем модульном городке на Сыхове проживают около 750 человек.