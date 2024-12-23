Даже Путин признал это: в России набирает обороты проблема, которая может обостриться в 2025 году

Российский руководитель Владимир Путин признал, что в России растет инфляция и трудности с кредитованием. Автомобильная логистика и особенно строительная отрасль будут все больше страдать.

Существует большая угроза, что мелкие компании рассыплются в 2025 году. Это, свою очередь, еще больше ударит по экономике. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок сказал 24 Каналу, что в Кремле начнут думать, мол, "как быть с так называемой "СВО".

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Что привело к банкротству строительных компаний

Диктатор Владимир Путин подтвердил, что в России крайне сложная ситуация с кредитованием. История с банкротством строительных и транспортных компаний только набирает обороты. Автомобильная логистика будет страдать из-за инфляции, а строительство и смежные отрасли – из-за неспособности банков выдавать действенные кредиты для приобретения недвижимости.

С большой вероятностью в 2025 году смогут выжить только крупные строительные компании, мелкие же – рассыплются. Дело в том, что россияне много строят, но никто не покупает. Нечто похожее происходит в Китае, поэтому они могут обменяться опытом, но плохим. Поскольку как выходить из этой ситуации, нет хорошей практики ни у Пекина, ни у Москвы.

Для них проблема одна – война. Из-за войны санкции увеличиваются и все чаще наносят ущерб экономике России и Китая,

– отметил Клочок.

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Перед какой дилеммой предстанет Россия

Евросоюз ввел против России 15-й пакет санкций, который частично касался "теневого флота". Встал вопрос: а где российские олигархи будут брать деньги. Они попросили Центробанк не повышать учетную ставку до 24%, но с 1 января все может в корне измениться.

В России запущена инфляция, ее невозможно сдержать. Признание Путиным этого процесса как раз свидетельствует, что их регуляторные механизмы не справляются с имеющимися вызовами. Простыми словами – Центробанк не может причинить падение экономики.

То, что они отложили это решение, отнюдь не откладывает их проблем. И это, между прочим, будет серьезной причиной, почему в Кремле будут больше думать, что делать с так называемой "СВО",

– отметил Валерий Клочок.

В ближайший год – два перед Россией встанет дилемма: поддерживать "СВО" или экономику. Пусть оккупанты еще могут несколько месяцев повоевать, но в долгосрочной перспективе выплывут довольно неприятные условия того, как поддерживать военно-промышленный комплекс. Даже контракт на поставку нефти в Индию вряд ли их спасет.