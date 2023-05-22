Информация о взрывах во Львове: Садовый поспешил дать опровержение

В ночь на 22 мая Украина вновь была под массированной атакой врага. В сети начали распространять информацию о якобы взрывах во Львове.

Однако мэр Львова Андрей Садовый поспешил опровергнуть это, заявив, что во Львове и области не было взрывов.

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Информация, распространяемая новостными сайтами не соответствует действительности,

– подчеркнул он.

Садовый также попросил быть внимательными и соблюдать информационную гигиену.

Ракетная атака врага в ночь на 22 мая

Ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Во время нее много взрывов прогремело в Днепре. Звуки взрывов были слышны и на Харьковщине и Запорожье. Впоследствии стало известно, что в Днепре и области зафиксированы попадания врага. К сожалению, есть пострадавшие и разрушения.

Какая ситуация на Днепропетровщине

Наша ПВО в ночь на 22 мая сбила над Днепропетровщиной:

15 беспилотников,

4 ракеты.

Но все же есть попадания и разрушения, пострадали 8 человек. Так, в Днепровском районе ранения получил 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Также в госпитализации нуждались две женщины – 52 и 70 лет.

Повреждены несколько зданий спасателей. Возникли 2 пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовиков и легковушек, столько же единиц спецтехники были повреждены. Побиты и 25 частных машин и 2 автобуса.

В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, однако спасатели уже потушили его. В ОВА заявили, что количество пострадавших в Павлоградском районе возросло до 34. Из них пятеро детей.