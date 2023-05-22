Однак мер Львова Андрій Садовий поспішив спростувати це, заявивши, що у Львові та області сьогодні не було вибухів.

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Інформація, яку поширюють новинні сайти не відповідає дійсності,

– наголосив він.

Садовий також попросив бути уважними та дотримуватися інформаційної гігієни.

Ракетна атака ворога у ніч проти 22 травня

Вночі Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Під час неї багато вибухів пролунали у Дніпрі. Звуки вибухів було чутно і на Харківщині та Запоріжжі. Згодом стало відомо, що у Дніпрі та області зафіксовані влучання ворога. На жаль, є постраждалі та руйнування.

Яка ситуація на Дніпропетровщині

Наша ППО у ніч проти 22 травня збила над Дніпропетровщиною:

15 безпілотників,

4 ракети.

Але все ж є влучання та руйнування, постраждали 8 осіб. Так, у Дніпровському районі поранення отримав 27-річний чоловік. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Також госпіталізації потребували двоє жінок – 52 та 70 років.

Пошкоджені кілька будівель рятувальників. Виникло 2 пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажівок та легковиків, стільки ж одиниць спецтехніки були пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, однак, рятувальники вже приборкали її. В ОВА заявили, що кількість постраждалих у Павлоградському районі зросла до 34. З них п'ятеро дітей.