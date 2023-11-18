Россия – знаток информационных операций: как этому противодействовать в условиях войны
Войну против Украины Россия начала задолго до 2014 с целенаправленной информационной агрессии. Успехи в этой области оккупанты имеют во всем глобальном коммуникационно-контентном пространстве.
Поэтому украинцам нужно быть максимально готовыми к вызовам в информационном пространстве. Детальнее о том, как этому противостоять и различать враждебные ИПСО, рассказал 24 Каналу политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.
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Как противодействовать дезинформации в условиях войны
Буряченко объяснил, что оккупанты не имеют успехов на поле боя, поэтому все чаще пытаются придумать "победы", но изменив фокус на информационный – запуская ИПСО в украинское общество.
Украинцев не зря предупреждают, что грядущая зима будет самой тяжелой за историю независимости. По данным разведки, Россия накапливает ракетное вооружение для атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру с наступлением холодов.
Представьте: зима, минусовая температура, ракетные бомбардировки, перебои со светом, теплом и водой. Тогда у всех семей будут одни вопросы "как согреться, как выжить, как вскипятить воды?". И на фоне этого, когда включится связь, мы будем получать огромные волны информационных атак, которые будут играть на наших страхах, дестабилизации и очень сложных обстоятельствах, в которых мы будем находиться,
– подчеркнул политолог.
Уже сейчас нужно выработать алгоритмы и поговорить с близкими, чтобы сохранить стабильную ситуацию. Любую новость, которая нас подавляет или радует, нужно проверить как минимум из трех источников.
Обратите внимание! Идентифицировать манипуляцию, фейк, оценить уровень их опасности и как их можно предотвратить, можно только посредством повышения медиаграмотности и соблюдения правил информационной гигиены, в частности:
- получать информацию только из официальных источников;
- не следует реагировать на слишком эмоциональные сообщения;
- не распространять непроверенную информацию.
Буряченко объяснил, как различать враждебные ИПСО: смотреть видео
"Вспомним, как мы противостояли врагу в первые месяцы полномасштабной войны, когда провалились абсолютно все спецоперации. Сейчас должны показать такой же уровень консолидации и ответственного поведения, в частности в соцсетях, и реальной жизни", – отметил Алексей Буряченко.
Чего ждать украинцам зимой
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину ждет самая тяжелая зима в истории. По словам военных, зима 2023-2024 может быть сложнее предыдущей, потому что враг планов не изменил, однако, стал умнее.
- Представитель ГУР Вадим Скибицкий объяснил, что россияне выжидают холода, чтобы затем масштабно атаковать Украину. Пока погода теплая, в Кремле накапливают ракеты. Пока известно о почти 900 единицах. И это не только "Калибры" или советские ракеты, но и современные "Искандеры", а также гиперзвуковые "Кинжалы".
- Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создав хаос внутри страны, чтобы в конце концов отстранить его от должности. План Москвы носит кодовое название "Майдан-3".