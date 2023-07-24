"Информационный Рамштайн": как демократии должны объединиться, чтобы не проиграть авторитаризму
Британский журналист Питер Померанцев рассказал, что страны демократического мира объединят усилия в информационной сфере. В частности, нужен так называемый "Информационный Рамштайн".
Журналист в подкасте "(не) Безопасная страна" заметил, что эта идея – его. "Информационный Рамштайн" основывался на очень большом исследовании для США в первые месяцы войны, пишет 24 Канал.
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Что сказал Померанцев об "Информационном Рамштайне"
Питер Померанцев вспомнил, что после этого он дал интервью и вспомнил об "Информационном Рамштайне". Дали эту идею подхватили политики и она трансформировалась, однако ее основной принцип не изменился.
Основной принцип: для того, чтобы конкурировать с авторитарной машиной в информационной войне – будь то Китай или Россия – демократические страны должны работать вместе. Мы должны понять, где и почему наша сила,
– заявил Померанцев.
Он пояснил, что Кремль вместе с Китаем приступают к работе в информационном пространстве. Они обмениваются доводами и информацией. Россия и Сирия тоже долгое время так сотрудничали.
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Как должны работать демократии в информационной сфере
Так, это неформальные информационные альянсы, но они работают вместе. Демократии тоже должны это делать (создавать неформальные информационные альянсы – 24 Канал), исходя из наших принципов и ценностей,
– объяснил исследователь.
Он также утверждает, что для обеспечения демократии страны-союзники должны действовать более согласованно. Померанцев объясняет, что сложно заставить ведомства даже в пределах одной страны работать вместе, не говоря уже о разных странах.
Именно поэтому, по его словам, следует применять "Рамштайн", ведь это пример из военной сферы, где это сработало. Хотя в информационной сфере призывы должны быть другими, хотя принцип остается аналогичным – если демократии планируют победить в 21 веке, то им необходимо работать вместе в информационном пространстве. По словам Померанцева, нет никакой гарантии, что демократии выиграют над Россией и Китаем.
Питер Померанцев объясняет, что:
- сначала страны должны проанализировать, как они могут помочь друг другу;
- далее – определить приоритеты и имеющие ресурсы для их реализации. Например, что могут сделать США, Ирландия и другие страны, чтобы помочь миру выиграть в этой войне;
- правильно выбрать цели: определить, какие страны и аудитории важны и что именно нужно донести до них;
- понимать конечную цель и думать, какие информационные активы могут ее приблизить.
Как Россия лжет: последние новости
- Россия постоянно лжет и манипулирует. К примеру, в белорусских лагерях украинским детям рассказывают российские пропагандистские нарративы. В частности, со сцены детям говорят: "Чтобы мы жили в мире, чтобы Байден сдох, прости Господи, чтобы Зеленский тоже. А Путин процветал и взял под свой контроль всю Украину".
- Кроме того, после неизвестных беспилотников в Москве в ночь на 24 июля Кремль тоже не смолчал. Там традиционно жаловались, взялись к запугиваниям и врали о якобы "обострении".
- После масштабной атаки России по историческому центру Одессы, в минобороны России цинично солгали, что якобы там были "места, где готовятся теракты". Подробнее об этой лжи Кремля читайте по ссылке.