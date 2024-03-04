Продолжение старых историй, – российский оппозиционер о перестрелке в Ингушетии

В российской Республике Ингушетия произошла стрельба. Группа местных повстанцев вступила в бой с силовиками, которые в ответ открыли огонь. В общем эта схватка длилась 16 часов, а людей даже эвакуировали из домов.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что такие ситуации происходят в России с определенной периодичностью. Часто они связаны с внутренними проблемами, которые есть в регионе.

Читайте также "Оружие апокалипсиса": что не так с ракетами "Сармат", которыми Путин годами запугивает мир

Россию ждет радикализация протестов

"Это могло быть продолжением старых "историй". В Ингушетии несколько лет назад уже была локальная война, но всей правды мы точно не знаем", – отметил Геннадий Гудков.

Он добавил, что российская власть постоянно врет, поэтому верить ей точно не стоит. Но нельзя не замечать радикализацию протеста, борьбы. Поэтому переход сопротивления в активную фазу рано или поздно произойдет, ведь он неизбежен. Это коснется не только республик, например, Ингушетии, Чечни или Дагестана, но и непосредственно самой России.

Для этого есть объективные причины. Первая – безумные действия режима, который не ограничивается ничем. Вторая – наличие оружия, которое поступает в Россию непосредственно с поля боя. Его привозят с собой так называемые "ветераны",

– рассказал Гудков.

Все это приводит к радикализации других сил. Например, нельзя отбрасывать того, что за смерть Алексея Навального будут мстить власти. Ведь в "оппозиционера" были сторонники, склонные к радикальным действиям. Такие события будут происходить на фоне войны и гибели российских солдат.

"Протестные действия могут иметь различные формы, например, религиозные, политические, национальные. По моему мнению, это будет осложняться борьбой кланов, региональных элит с федеральным центром. Люди будут выходить на протест, чтобы бороться с беззаконием власти", – предположил российский оппозиционный политик.

Что происходит в России: актуальные новости