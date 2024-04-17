"Можем надеяться на все пункты": в чем главная интрига инициативы Джонсона по Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности. План заключается в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, которая бы позволила процесс внесения поправок.

В разделении голосования есть и угрозы, и преимущества для Украины, ведь это даст возможность всем справедливо и искренне высказаться по тем или иным вопросам. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок

Читайте также Это провоцирует россиян: что может ускорить помощь Украине от США

"Сейчас вся интрига в Палате представителей из-за разделения этих документов. Есть ряд демократов, которые выступают против помощи Израилю, или ряд республиканцев, которые выступают против помощи Украине. Разделение этого пакета дает возможность собрать коалицию по каждому из документов отдельно. Это повышает шансы на принятие даже без вопроса границ", – сказал Клочок.

Идея вынашивалась давно

Четвертый законопроект, связан с национальной безопасностью. По словам представителей Республиканской партии, которые были на заседаниях и на обсуждениях, этот проект закона содержит следующие положения – запрет тиктока, положение, которое позволит Соединенным Штатам использовать замороженные российские активы для помощи Украине, акт Ленд-лиза для военной помощи и конвертируемые займы для гуманитарной помощи.

Я думаю, что мы можем рассчитывать на все пункты. У меня лично больших сомнений нет,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Идея, по этим пунктам вынашивалась давно и обратим внимание, что Джонсон представил документ на заседании Палаты представителей республиканской части после встречи с Дональдом Трампом. Он четко координирует свои действия с лидером республиканцев и стал очень искусным политиком во время переговорного процесса между Трампом и Джозефом Байденом.

Я раньше допускал, что Джонсон может построить себе невероятно удачную политическую карьеру, если ему удастся найти компромиссы. На сегодня ему это удается,

– отметил Клочок.

Буквально вчера прозвучало заявление о том, что у Марджори Тейлор Грин появились сообщники в вопросе отставки Джонсона. Однако спикеру Палаты представителей уже безразлично на эти заявления, поскольку он заручился поддержкой Дональда Трампа.

Рычаги влияния на Трампа

Джонсон заявил, что не уйдет в отставку, ведь считает себя спикером военного времени. Спикер Палаты представителей столкнулся с самым большим вызовом своему руководству с момента вступления в должность. Все больше республиканцев сообщают, что разочаровались в его лидерстве.

Однако у Белого дома есть еще один серьезный аргумент против Трампа и того, чтобы не голосовать за его инициативу в Палате представителей по границе через судебные процессы. Именно в эти дни Трамп находится в судах, против него возбуждена куча уголовных дел, и даже то, что его допустили к выборам – серьезный маяк.

Положения четвертого законопроекта – хорошие идеи для Украины. Также это фактор давления на Европу, потому что Трамп преследует цель оказать помощь Украине в кредит, но Европа, как он сказал, должна заплатить соразмерную цену,

– добавил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Дискуссия о необходимости конфискации российских активов в Европе очень сложная, а если это произойдет, то будет серьезный прецедент. Ведь на сегодня по большому счету нет решений о передаче российских активов в Украине, кроме одного, которое было принято еще в конце 2022 года.

Что говорят в США об идее Джонсона