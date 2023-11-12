От удара отбросило в ограждение: в Ровенской области легковушка влетела в инкассаторов
Источник:Полиция Ровенской области
В Ровенской области произошла авария с участием инкассаторов и водителя легковушки. К счастью, обошлось без погибших, однако есть пострадавшие.
Инцидент случился в воскресенье, 12 ноября, около 12 часов. Возле села Здобица произошло столкновение легковушки и микроавтобуса.
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Что известно о ДТП
На трассе Городище – Ровно – Староконстантинов легковушка "ВАЗ" столкнулась с микроавтобусом Ford, в котором ехали инкассаторы. В результате есть 4 пострадавших: водитель легковушки, 2 его пассажира и 1 пассажир микроавтобуса. Всех их госпитализировали.
По предварительным данным от полиции, водитель "ВАЗ" не уступил инкассаторам, когда выезжал со второстепенной дороги на трассу. Из-за этого его автомобиль врезался в Ford. От удара микроавтобус инкассаторов отбросило в ограждение частного дома.
Так выглядит микроавтобус инкассаторов после ДТП / Фото Полиции Ровенской области
В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Легковушка "ВАЗ" получила серьезные повреждения / Фото Полиции Ровенской области
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