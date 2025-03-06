То, что меняет фронт: какие украинские оборонные технологии уже интересуют инвесторов

На четвертый год полномасштабной войны с Россией очевидно: мы вступили в тотальное противостояние на истощение. В условиях численного превосходства врага в личном составе, технике и ресурсах Украине нужны геймченджеры – асимметричные решения, способные изменить правила игры на поле боя и лишить Россию возможности продолжать агрессивную войну.

Мы считаем, что такими геймченджерами могут стать инновационные технологии, решения и их быстрая имплементация на поле боя. Поэтому мы выдаем гранты, помогаем производителям кодифицировать изделия по стандартам НАТО, обеспечиваем профессиональное тестирование продукции и канал связи с военными. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Заметьте Враг выбрал странную тактику на двух направлениях фронта

Также проводим мероприятия, чтобы объединить украинский defense tech с международными производителями, инвесторами и другими стейкхолдерами. Именно поэтому мы провели Defense Tech Innovations Forum 2025 – самое масштабное мероприятие в украинской индустрии оборонных технологий.

Кто посетил форум и почему это важно

Форум, проходивший 18 – 19 февраля, собрал в Киеве более 3 000 участников из около 40 стран мира: от США и Европы до Австралии, Новой Зеландии, Турции и стран Глобального Юга. Это рост более чем вдвое по сравнению с нашими предыдущими мероприятиями. Например, на Defense Tech Valley в октябре было около 1 300 участников.

Однако изменилось не только количество, но и представительство и фокус зарубежных партнеров. На этот раз на форуме были представлены всемирно известные иностранные производители defense tech – Tekever, Shield.ai, Quantum Systems, ARX Robotics, MyDefence, Vermeer и другие. Эти компании поняли потенциал Украины как глобального хаба оборонных технологий и рассматривают возможность локализовать производство и осуществлять трансфер технологий. Это очень позитивный сигнал. Мы имеем множество замечательных идей и хороших разработчиков в Украине, однако нуждаемся в опыте международных партнеров в масштабировании, устойчивых технологиях и компонентах.

Другой момент – это финансирование. Мы выдали более 470 грантов на 1,3 миллиарда гривен и имеем бюджет 3 миллиарда на этот год, однако в тотальной войне с диктатурой, где вся промышленность поставлена на военные рельсы, ни одно финансирование не может быть достаточным.

Очень важный компонент нашей работы – привлечение иностранных инвестиций. Мы уже привлекли более 40 миллионов долларов в 2024 году и планируем привлечь 100 миллионов в 2025-м. Именно поэтому для нас важно, что событие посетило 150 иностранных инвесторов. К тому же если раньше это были преимущественно ангельские инвесторы, то сейчас мы видим новый сегмент – крупные оборонные компании, которые заинтересованы инвестировать в украинских разработчиков, чтобы ускорить развитие собственных технологий.

Инвестировать в украинский defense tech – выгодно

Defense tech – это большой бизнес. Не секрет, что многие инвесторы и оборонных компаний рассматривают украинский defense tech именно с такой позиции. Поэтому тот факт, что топовые инвесторы и производители не просто посетили форум, но и активно рассматривают инвестиции и другое сотрудничество в секторе, свидетельствует о том, что мы имеем действительно прорывные и уникальные решения, которые будут определять доктрину войн будущего.

Читайте также Времени очень мало: чем Украина может заменить американские Patriot и ракеты к ним

Для нас важно привлечь как можно больше финансовых, материально-технических и технологических ресурсов партнеров, поэтому мы смотрим на эти явления положительно.

Ключевые геймченджеры и перспективные направления для инвестирования

Многие из инновационных решений, появившихся после полномасштабного вторжения, уже изменили ситуацию на поле боя. Далее расскажу о нескольких из ключевых наработок.

БПЛА. FPV-дроны помогли удержать линию фронта, когда ВСУ имели дефицит боеприпасов из-за задержки помощи от союзников. Это направление смогло развиться благодаря тому, что государство открыло рынок и сформировало политику для развития инноваций.

В частности, Brave1 выдал 100 грантов для разработчиков дронов. В начале войны у нас было всего 7 компаний, которые производили дроны, а сейчас их 500. Сейчас у нас работают не только FPV, но и тяжелые ударные коптеры, морские дроны, дроны с донаведением на базе ИИ.

Наземные роботы, РЭБ, боеприпасы. Опыт с дронами успешно масштабировали на эти направления, результатом чего стали сотни кодифицированных по стандартам НАТО разработок, которые уже активно используют на поле боя.

Ракеты. В 2024 году мы запустили ракетную программу, начали выдавать гранты на ракеты украинского производства. Очень скоро они будут поражать вражеские объекты, пока недосягаемые для дронов, и защищать украинское небо. Кстати, на выставке второго дня форума уже продемонстрировали одну из разработок – ракету "Трембита".

Дроны-перехватчики. В апреле 2024 года мы объявили конкурс на решение для противодействия российским разведывательным "Орланам" и "Залам". Таким решением стали дроны-перехватчики, которые уже кодифицированы по стандартам НАТО и эффективно уничтожают вражеских разведчиков.

Рекомендуем Ракеты SCALP, истребители Mirage 2000 и ПВО: как Франция помогает Украине оружием и деньгами

Следующие шаги. Планируем развивать рынок взрывчатых веществ и специализированных боеприпасов, а также переходим от принципа "Один оператор – один дрон" к "роям дронов", где один оператор может управлять многими беспилотниками, объединенными в автономные умные сети.

Кроме hardware-изделий, есть большой потенциал на рынке software – программных изделий, которые улучшают эффективность нашего оружия и дронов или придают им новые свойства. Например, победителями на питчинговых выступлениях во время форума аудитория выбрала инструмент на базе искусственного интеллекта для анализа фото с БПЛА (Clarity) и приложение, которое автоматически рассчитывает установки для стрельбы и помогает артиллерии, танкам и другим видам оружия точно поражать цели (Armor).

Еще одна инновационная разработка, победившая во время питч-выступлений – аэростаты (воздушные шары) AeroBavovna, которые уже успешно используют на поле боя для разведки и связи.

Все эти технологии интересны для инвесторов, причем не только их военный потенциал, но и возможности мирного применения после войны.

Перспективы и вызовы развития оборонных технологий

По результатам форума мы можем уверенно сказать, что Украина уже стала глобальным центром оборонных технологий. Иностранных партнеров интересуют не только технологии, но и наша модель развития со сверхбыстрым циклом фидбека и совершенствования технологий. Форум посетило много международных компаний, которые активно рассматривают возможности запуска своего производства в Украине.

Форум также стимулировал обмен знаниями и опытом среди производителей, что поможет преодолеть инженерные трудности и быстрее масштабировать производство. Мы уже имеем крупные украинские компании в секторе defense tech, которые могут самостоятельно инвестировать в перспективные разработки. То есть можно сказать, что рынок оборонных технологий в Украине – это уже самодостаточный организм, который будет расти и развиваться.