Иногда, к сожалению, – Зеленский признался, что иногда принимает ошибочные решения

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что иногда может принять ошибочные решения. Глава государства увязывает это с большим объемом законов и различных постановлений и отсутствием времени на их обсуждение.

Несмотря на наличие порой ошибочных решений, большинство довольно результативны. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время прессмарафона 26 ноября.

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Нет времени общаться

По словам Владимира Зеленского,для принятия решения требуется время, которого не хватает. Однако объем постановлений президента ежедневно достаточно большой.

Я ежедневно принимаю сто решений, правильных, неправильных. Иногда, к сожалению, ошибочные. Но я их принимаю, двигаюсь вперед. У меня нет времени коммуницировать все мои решения с обществом,

– заявил Зеленский.

Однако глава государства подчеркнул, что кроме нескольких ошибочных решений, есть ряд результативных. В частности Владимир Зеленский привел пример оборудования 90 тысяч коек для больных коронавирусом.

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