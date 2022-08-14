Украина заняла первое место в мире по "прокачке" иностранным оружием, – военный эксперт
Недавно Пентагон по 10-балльной шкале оценил эффективность ВСУ на 12. А именно сейчас Украина наиболее "прокачанное" иностранным оружием государство мира.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что со времен Второй мировой войны Украина – страна, которая имеет больше всего иностранного оружия.
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Украине предоставляется широкая номенклатура оружия
На эту минуту Украина уже, по факту, заняла первое место, использую такое некрасивое слово, с "прокачки" оружием иностранного производства,
– рассказал Черник.
Он добавил, по количеству Javelin, мы вторая страна в мире после США. А также рассказал, что ближайший подобный прецедент в истории – война Судного дня 1973 года, когда союзники, прежде всего США, "прокачали" Израиль оружием.
Черник также отметил, что Украине предоставляется очень широкая номенклатура оружия. И здесь речь идет не только об артиллерии, но и о противопехотных минах, патронах, ручных противотанковых гранатах, гранатометах, пулеметах, минометах, обычных ручных гранатах и т.д.
"Я имею возможность бывать на фронте и видеть эту линейку вооружения. Это действительно беспрецендентный успех", – подчеркнул военный эксперт.
Петр Черник о поставках Украине иностранного оружия: смотрите видео
Концепция абсолютной победы
Черник, к тому же, рассказал, что имеет свою концепцию абсолютной победы Украины. Она имеет несколько пунктов:
- развал России на 15 – 20 стран;
- у россии забирают ядерное оружие;
- та часть, которая останется россией (условно московская или российская республика) будет отсечена от газа и нефти;
- идеологическое очищение россии не менее трех поколений;
- самое главное – вступление Украины в НАТО.
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Он также подчеркнул, что решение на понижение геополитического статуса россии самыми мощными странами мира принято. К сожалению, это происходит нашими руками.
"Но, в конце концов, напомню, с этой недогосударственностью мы воюем с 13 века. Это тоже факт", – подытожил Черник.
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