В Испании ответили, возможна ли отправка их миротворцев в Украину

В Европе продолжаются дискуссии относительно возможного размещения войск в Украине. В Испании высказались относительно этого.

Солдаты страны, вероятнее всего, останутся за пределами Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что в Испании говорят о размещении войск в Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес отрицает возможность размещения солдат Украине. Отвечая на вопрос о поддержке миротворческой миссии в Украине после завершения войны, политик сказал: "Мы не видим размещения испанских войск на украинской земле".

Издание отмечает, что с идеей миротворческой миссии выступает президент Франции Эммануэль Макрон.

Также отметим, что риторика отдельных стран по этому вопросу является неопределенной. В частности, в министр обороны Германии Борис Писториус говорит, что не исключает возможность размещения миротворческого контингента. Однако он четко обозначил, что это произойдет только после завершения войны в Украине. Кроме этого, Писториус говорит, что рано об этом говорить, потому что не известно, как будет выглядеть это окончание войны.