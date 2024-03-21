Некоторые страны поддержали идею об отправке войск в Украину, – посол Франции

Посол Франции в Украине Гаэль Везьер заявил, что некоторые страны поддержали идею французского президента Эммануэля Макрона по отправке войск в Украину. Такое заявление он сделал на 16 Киевском форуме по безопасности.

Напомним, конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск НАТО в Украину. В то же время он отметил, что консенсуса по этому поводу нет.

Смотрите также "Украина может победить, но нуждается в поддержке": топ-руководитель НАТО призывает не терять веру

Что рассказал посол Франции в Украине

Весьер отметил, что по мнению Франции, сейчас нет красных линий и не надо воздерживаться от чего-то, даже если будет необходимость относительно присутствия войск в Украине.

"Мы можем сказать, что это не исключается. Для нас это очень мощный сигнал о том, что мы усиливаем поддержку Украине. Не будем себя сдерживать какими-то пределами", – объяснил посол.

В то же время дипломат добавил, что для Франции в правовом поле Россия является не врагом, а оппонентом, на которого она не собирается нападать.

Но мы уже готовы сделать все необходимое, чтобы поддержать Украину. Вот что мы пытаемся сделать. Это не что-то согласованное с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем, но есть некоторые страны, которые заинтересовали эти идеи. Это обсуждается,

– заметил Вейер.

Что известно о заявлении Макрона об отправке войск: кратко