Войска НАТО в Украине: Жданов объяснил, почему на Западе этого так ужасаются

Во французских СМИ сообщили, что Эммануэль Макрон может предложить создать коалицию военных инструкторов на территории Украины для обучения наших военных. Однако есть сомнения относительно того, поддерживают ли западные партнеры такую инициативу, опасаясь обвинений России, что якобы против страны-агрессора воюет НАТО.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, если западные партнеры отправят своих инструкторов в Украину, то это упростит программу обучения наших военнослужащих. Он пояснил, что эта программа продолжается уже давно, однако это Украина до сих пор отправляла солдат для улучшения воинских званий в страны, что являются партнерами.

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"Это долго и дорого, как для нас, так и для партнеров", – сказал он.

Военные инструкторы НАТО в Украине

Олег Жданов отметил, если бы инструкторы стран НАТО прибыли в Украину и проводили обучение на наших военных базах, то это было бы гораздо дешевле и ускорило бы сроки подготовки украинских военнослужащих.

Я очень скептически к этому отношусь, ведь появление иностранных военных на территории Украины может вызвать ответную реакцию со стороны России. Если бы действительно хотели (западные партнеры – 24 Канал) отправить этих инструкторов, то вряд ли давали бы такую масштабную огласку по этой идее,

– отметил военный эксперт.

Он считает, что Эммануэль Макрон делает из таких заявлений политическую пиар-кампанию. По мнению Жданова, воплощать такие замыслы стоит совершенно тайно, чтобы никому не было известно, из каких западных стран инструкторы обучают украинских военных на территории нашей страны.

Солдаты НАТО в Украине