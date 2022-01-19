Инструмент гибридной войны России, – юрист объяснил причину массовых "минирований" в Украине

В последнее время украинские правоохранители получают очень много сообщений о минировании школ, станций метро, ТРЦ и государственных учреждений. Журналисты 24 канала пообщались с юристом, чтобы узнать причины такой активизации анонимных "минеров".

К счастью, сообщения, которые в этом году получала полиция, оказались ложными. Сейчас во всех городах страны возбуждены уголовные дела в отношении фейковых "минеров".

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К ответственности привлекают лишь 20% злоумышленников

Адвокат Тарас Жиравецкий рассказал, что с 2020 до 2021 года, согласно Единому государственному реестру судебных решений, анонимным "минерам" вынесли более 1 300 приговоров. Удельный вес решений, по которым злоумышленников привлекают к реальной ответственности, не большой – всего 10 – 20%.

В основном подсудимых освобождают от отбывания наказания с испытанием, если он в течение года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности,

– отметил юрист.

По словам Жиравецкого, существуют приговоры, которыми злоумышленникам дают реальный срок отбывания наказания. Однако также в Украине действует очень распространенная практика заключения соглашений о признании виновности между прокурором и подозреваемым.

"На основании таких соглашений лиц освобождают от отбывания наказания с испытанием на 1 – 2 года, обязав периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации", – добавил адвокат.

Во время испытательного срока осужденные должны сообщать сотрудникам уполномоченного органа по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

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"Минеры" предпочитают оставаться анонимными

Жиравецкий добавил, что многие сообщения о минировании поступают по электронной почте. В таких случаях злоумышленники используют разнообразные меры анонимизации – браузер "TOR", VPN, привязку почтовых ящиков к виртуальным номерам телефонов. Так "минеры" пытаются помешать правоохранителям найти их и задержать.

"Для реализации подрывной деятельности злоумышленники создают ботофермы, фейковые аккаунты в соцсетях, на форумах и в популярных мессенджерах. Через анонимные профили, они рассылали ложные сообщения о "минировании" инфраструктурных объектов на территории Украины", – отметил адвокат.

Юрист рассказал, что в случаях, когда сообщения о минировании присылают несовершеннолетние, то за правонарушения должны отвечать их родители. За ложный вызов спецслужб и невыполнение обязанностей по воспитанию детей взрослым придется заплатить от 1 700 до 5 100 гривен штрафа.

Однако, если несовершеннолетнему "шутнику" уже исполнилось 16 лет, его будет ждать уголовная ответственность. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает от 2 до 6 лет за решеткой.

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Многие сообщения поступают из России

Жиравецкий рассказал, что многие сообщения о минировании поступают из России и временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. Из-за этого привлечь виновных к ответственности крайне сложно.

Иностранцы или люди без гражданства, которые не проживают в Украине постоянно и совершили преступления за ее пределами, подлежат ответственности по Уголовному кодексу. Однако лишь в случаях, предусмотренных международными договорами или если они совершили тяжкие или особо тяжкие преступления против прав и свобод украинцев или интересов Украины.

"Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности является тяжким преступлением", – отметил адвокат.

По его словам, ложные сообщения о минировании объектов социальной сферы, участившиеся в последнее время, являются инструментом гибридной войны РФ против Украины. Злоумышленники делают это для того, чтобы создать напряжение и панические настроения в обществе.