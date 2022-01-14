Инструмент гибридной войны со стороны России, – СБУ о массовых минированиях в Украине

В последнее время по Украине прошла массовая волна сообщений о якобы минировании школ и других социальных объектов. В то же время в реальности после проверок правоохранителей такие сообщения оказываются ложными.

СБУ утверждает, что злоумышленники своими действиями преследуют цель создать напряжение и панику в обществе. В ведомстве отмечают, что украинцам важно понимать: псевдоминирование является популярным инструментом гибридной агрессии России против Украины.

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Каждое сообщение отрабатывают ежедневно

Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений,

– заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Украинцев просят сохранять спокойствие, а СМИ тщательно проверять подобную информацию. Ведь, говоря правду, СМИ не будут способствовать враждебным сообщениям.

Что известно о массовых "минированиях" в Украине